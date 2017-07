3 ushqimet që ju ndihmojnë të qëndroni të hidratuar në të nxehtin e verës

Hidratimi është thelbësor në periudhën e verës.Përderisa ushqimet e nxehta nuk janë të preferuara ju mund të ushqeheni me shije dhe të qëndroni të hidratuar.Hidratimi është thelbësor në periudhën e verës.Përderisa ushqimet e nxehta nuk janë të preferuara ju mund të ushqeheni me shije dhe të qëndroni të hidratuar.Kastravecat – I pasur në fibra dhe i përbërë kryesisht nga uji, kastraveci është një nga ushqimet më të efektshme për ditët e nxehta të verës.Shalqiri– I butë, i ëmbël dhe freskues i shijshëm, shalqiri është i përbërë nga rreth 95 për qind ujë, dhe rreth pesë për qind sheqer.Shalqiri është i pasur me nivele të ndryshme të enzimeve vitale, vitaminave dhe mineraleve, si dhe elektroliteve, të cilat i bëjnë ata një ushqim ideal për rimbushjen me ujë dhe lëndë ushqyese të humbura gjatë djersitjes në ditët e nxehta të verës.Luleshtrydhe – Luleshtrydhja është freskuese, ushqyese dhe e shijshme. Përmban shumë vitaminë C, mangan, antioksidantë, dhe ushqyes të ndryshëm dhe enzima që promovojnë shëndet të mirë./