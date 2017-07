Vonesat burokratike bllokojnë investimet në energji

Vonesat në plotësimin e dokumentacioneve kanë sjellë edhe mosnisjen e shumë investimeve në sektorin energjetik, sidomos nga dy institucionet kryesore si OSHEE dhe KESH. Bordi drejtues i Entit Rregullator të Energjisë miratoi në mbledhjen e radhës, fillimin e procedurave për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017 për dy shoqëritë OSHEE dhe KESH. Sipas kreut të ERE, planet e investimeve kanë ndryshuar disa herë duke bërë që raportet të jenë fleksibël, kjo referuar edhe situatës në të cilën është ky sektor.

Ndërkohë sipas raportit të paraqitur pranë bordit të ERE, këto dy institucione nuk kanë hartuar dosje të plota dhe zëri i investimeve është fokusuar kryesisht vetëm në buxhetim dhe në jo detajim teknik. Nuk jepen detaje se sa do të jenë fondet e planifikuara për investime për këtë vit. Për vitin e kaluar nga OSHEE janë realizuar vetëm 61 % e planit të investimeve. Sipas raportit, investimet në këtë sektor nuk janë vetëm për një vit, por ka edhe të shtrira në kohë.

Enti Rregullator i Energjisë miratoi këtë të martë fillimin e procedurave për miratimin e planeve të investimit për kompanitë OSHEE dhe KESH. Që në fillim, kreu i këtij institucioni Petrit Ahmeti u shpreh se ka një pritshmëri që këto plane të ndryshojnë dukshëm përgjatë vitit për shkak të rrjedhës që ka marrë situata energjetike në vend. Sipas Ahmetit kompanitë kanë rishikuar planet edhe në vite më të mira ndërkohe që 2017 renditet tek ato me situatë jo të zakonshme.

OSHEE në planin e saj fillestar ka parashikuar rreth 12 miliardë lekë investime por duke qenë se një pjesë të mirë të parave kjo kompani po e përdor për importet e energjisë duke lënë të hapur opsionin që të përdoren edhe një pjesë e parave të destinuara për investime. Vitin e kaluar OSHEE arriti që të realizonte vetëm 61 % të planit të miratuar të investimit ndërkohe që këtë vit ende nuk ka një analizë paraprake për mënyrën sesi paraqitet situata. KESH nga ana tjetër paraqitet në të njëjtën situatë të vështirë.

Ndërkohe që viti i kaluar u shoqërua me eksporte dhe një përfitim financiar të dukshëm për kompaninë që ndikoi edhe tek investimet, këtë vit fokusi ka qenë tek optimizmi duke kryer disa herë procedura të shitjes së energjisë gjatë pikut dhe importit të saj në oraret e natës kur kostoja është më e lirë. Për të dyja rastet ERE miratoi planet fillestare por bëri thirrje që kompanitë t’i përditësojnë me situatën aktuale. “Ne duam të shprehim që përveç vendimmarrjes edhe do të sugjerojmë dhe do të tregohemi më tolerantë me kompanitë për shkak të situatës energjetike në vend. Sigurisht që investimet do të kryhen por është në dorën e kompanive që çojnë këto para aty ku ka më shumë nevojë” tha kreu i ERE Petrit Ahmeti. Një ndër problemet që u ngrit nga ana e komisionarëve gjatë takimit ishte mungesa e transparencës nga ana e kompanive të cilat kanë mangësi të dukshme në dokumentacion gjatë fazës së aplikimeve dhe kërkesës së miratimit të planeve të investimeve.