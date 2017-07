Patozi: I thashë Selamit të tërhiqet, është më keq se Maqo Lakrori

Ka filluar gara mes dy kandidatëve për kreun e ri të PD. Më 22 korrik PD do të ketë një kryetar të ri i cili do të dalë nga beteja elektorale mes Lulzim Bashës dhe Eduard Selami.

Ish-deputeti i PD-së, Astrit Patozi ka treguar sot në “ABC Neës” se ai ka patur një drekë me Eduart Selamin. Ai ka treguar se i ka kërkuar Selamit që të tërhiqet nga gara për kreun e PD-së, që ta lërë Bashën të vetëm në garë, duke i bërë nul zgjedhjet për kryetar partie. Mirëpo, sipas Patozit, Selami nguli këmbë se ai nuk ishte një patericë e Bashës. “I kërkova që të tërhiqet nga gara. I thashë se ai është më keq se Maqo Lakrori dhe do të hyjë në histori me këtë që bën. Por ai kishte mendim tjetër dhe mendonte se do fitonte. Unë e ftoj sërish që të tërhiqet nga gara”, tha Patozi.

