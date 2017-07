E pabesueshme/ Familja me kryefamiljarin e sëmurë jeton në mjerim

Gerta dhe Xhoi, dy motra 4 dhe 7 vjeçe jetojnë çdo ditë mes varfërisë dhe skamjes në një nga dhomat e rrënuara në godinën nr.8 në Institutin Bujqësor të Tiranës. Familja Losha e ardhur nga Peshkopia prej 9 vitesh jeton në Tiranë.

Të ardhurat e vetme të kësaj familje janë 100 mijë lekë të vjetra në muaj, që kryefamiljari i përfiton si pagesë paaftësie.

Nëna e dy vajzave, Majlinda, tregon se me kaq pak lekë arrin të blejë vetëm ilaçet e bashkëshortit, një thes miell për bukën, gazin dhe qirinjtë për të bërë dritë në dhomën ku prej më shumë se 2 vitesh mungon energjia dhe uji i pijshëm.

Majlinda: 9 vjet kam që kam ardhur këtu. Ishim në Peshkopi, atje u shemb shtëpia. Jetojmë me borxhe, çfarë të bëj me 100 mijë lekë. Vetëm gazi, një herë në javë duhet ta mbush, po duhen qirinj, nga 5 qirinj duhet të marr çdo natë. S’ka tre ditë që i kam marrë dhe kam skam as 30 mijë lekë dhe me ato duhet të shkoj t’i marr ilaçet burrit. Për ndihmën ekonomike i mblodha disa letra, më mungonte ajo kartela e papunësisë, atë nuk ma jepnin dhe me ngeli asistenca pa marrë.

Majlinda, 44 vjeçe, që prej lindjes vuan nga deformimi i shpinës. Ndërsa bashkëshorti nga epilepsia. Edhe Majlinda, në kushtet e pamundësisë për të punuar ka plotësuar të gjitha dokumentet mjekësore për të dalë në KEMP, ndërsa kërkon që të marri edhe pagesën e kujdestarisë për bashkëshortin, që për shkak të sëmundjes i gdhin dhe ngrys ditët i shtrirë në një dhomë që ska as kushtet më minimale të jetesës.

Majlinda: Unë nuk punoj dot as burri jo. Dua të përfitoj një KEMP, i kam bërë të gjitha letrat. Shkova kërkova dhe kujdestarinë sepse burri ka nevojë për shoqërues. E kërkova dhe te ministria dhe s’ma dhanë, më dhanë vetëm KEMPIN që ka pasur.

Në godinat e Institutit Bujqësor halli ka bërë bashkë shumë familje të ardhura kryesisht nga veriu i vendit. Para 2 vitesh, në këto godina u ndërpre uji dhe energjia elektrike, pasi banorët nuk i kanë paguar shtetit faturat për çfarë kanë harxhuar.

