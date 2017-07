Albina Dede-Zogajt: Je i pariciklueshëm o Preç

Deputetja e PD-së, Albina Deda i është përgjigjur sot deklaratave të bëra nga Preç Zogaj. Me një status në profilin e saj në Facebook, Deda shkruan se në 25 vite Preç Zogaj ka treguar se i mungon shtylla kurrizore.

Për Dedën, Preç Zogaj është ‘i pariciklueshëm’.

Ja çfarë shkruan Albina Deda në Facebook:

Edhe ti Preç?!

Prej kohesh kam demonstruar qendrimin tim qytetare si demokrate kunder zerave brenda PD-se qe mllefuan pa pushim kunder lidershipit Basha duke shfrytezuar nje kontekst politik e njerezor i cili i ka sjelle jo pak kosto forces politike ku me deshire e idealizem kemi aderuar.

Koha e faktet po konfirmojne se ulerimat ne emer te demokracise te grupit anti-Basha jane kopje shemtire te koheve te lashta te herezise.

Por çudia qe me se pakti me çudit eshte reagimi i sotem po aq prevers e kontravers i Preç Zogajt i cili u rrjeshtua me ane te sofizmave te tij antianalitik kunder z.Basha.

Kjo ne malesi nuk eshte veç paburrni por thjesht fare tradheti.

Zogaj me perdredhjet e tij 25 vjecare ne fakt ka deshmuar se i mungon shtylla kurrizore si njeri, politikan, analist e politolog.

Ai sa here zhagitet e jargitet per pushtet ne mungese te doktrines qe duhet te kete nje personalitet.

z.Basha e nominoji ate ne listen e qarkut Lezhe ne nje vend jo pak te lakmueshem per nje njeri me ideal te qendrueshem.

Une dhe gjithe demokratet natyrisht e njihnim por i beme fushate por vete personaliteti i tij i konsumuar e i dyzuar beri qe ai te humbe shansin.

Kjo humbje ka thjesht targen tende Prec Zogaj!

Po ashtu prononcimi jot i sotem dekonspiron,

se karriera e semure dhe aspak refleksioni te riktheu ne PD.

Per te gjithe ne, gjithe demokratet dhe natyrisht edhe per kryetarin Basha ky eshte nje mesim i madh.

Nese do ta perkufizoja kimikisht qendrimin tend or Preç do te perfundoja me nje fjali :”Riciklimi i te ricikluarve eshte ne kushtet e pamundesise”. AD