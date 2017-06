Basha në Kukës/ Kandidatët e Ramës kanë mbetur në Mirditë . Ja vendimi i parë i Republikës së Re (Video)

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vijuar takimet me qytetarët në kuadër të fushatës për zgjedhjet e 25 Qershorit në Qarkun e Kukësit.

Basha duke iu drejtuar të pranishmëve tha se na ndajmë vetëm 3 javë nga vendimi për Republikën e Re.

“Në asnjë vend nuk është e prekshme dhimbja e shqiptarëve të thjeshtë sesa këtu në Kukësin e diskriminuar nga kjo Qeveri, e cila i ndan shqiptarët në të djathtë dhe të majtë.

Çdo shqiptari nga Vermoshi në Konispol i premtoi se do i jap fund diskriminimit krahinor dhe unë si Kryeministër i Republikës së Re do të jem njish me çdo qytetar të vendit”, tha Basha.

Sipas tij, Rama i ka keq punët me çdo shqiptar, ndaj edhe nuk pranon përballjen dhe debatin.

“Shteti i shërben vetëm një grushti pushtetarësh. Rama në Kukës ka kandiduar emra që s’kanë asnjë lidhje me Kukësin. Rruga ka mbaruar, por Ramës i kanë mbetur kandidatët në Mirditë. Por edhe në Mirditë ne kemi kandidatët më të mirë dhe do ta mundim edhe aty. Ky është kapitullimi më i madh i Edi Ramës dhe Republikës së Vjetër, shqiptarët e dinë, ata e dinë, dita e fitores së Republikës së Re po vjen”, tha Basha.

Në vijim ai shtoi se nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç asaj që shqiptarët të përqafojnë standartin më të lartë të demokracisë, që qytetarët të kenë në dorë politikanët dhe jo politikanët të kenë në dorë fatin e qytetarëve.

“Reforma Kushtetuese do të garantojë që qytetarët shqiptarë të kenë të drejtën që të shkarkojmë çdo qeveritar dhe çdo pushtetar të zgjedhur që nuk i përgjigjet qytetarëve”, tha Basha. Sipas tij, Republika e Re do të garantojë që pushtetin ta kenë në dorë qytetarët dhe kjo do të jetë garancia që politikanët t’i shërbejnë qytetarëve, duke i dhënë fund pazareve politike që janë luajtur në këto 27 vite në kurriz të qytetarëve të thjeshtë.

“Edi Rama premtoi 300 mijë vende të reja pune, por me mijëra shqiptarë ikën në kërkim të azilit. Edi Rama kërkoi shërdetësi falas, por dha miliona euro për konçensionet në shëndetësi”, u shpreh Basha.