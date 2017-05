Stadiumet dhe palestrat luksoze, përballë sallave të mjeruara të teatrove

Dr. Ndriçim Mehmeti

Kultura, arti dhe sporti, prej kohësh që s’mbahen mend e deri sot, kanë qenë një mundësi, ku njerëzit të argëtohen, të marrin më shumë dije, të bëhen më të afërt me njëri-tjetrin e së fundi të ndajnë gëzimet dhe hidhërimet që përcjellin, libri, drama, sporti e me radhë. Në ditët tona investimi në fushën e sportit, është parë jo vetëm si një mundësi argëtimi për një masë gjithnjë e më të madhe të njerëzve, por edhe si mundësi të mëdha për të rinjtë, për të qëndruar larg drogës, alkoolit dhe veprimeve të dhunshme. Po ashtu është shëruesi më i mirë i problemeve shëndetësore për çdo individ. Kultura dhe arti, janë gjithashtu një mundësi e jashtëzakonshme, për pasurimin e shpirtit të njeriut, që varfërohet gjithnjë e më shumë, prej skamjes, mundësive të kufizuar për një jetesë normale, e më keq akoma prej makutërisë për përfitime materiale, e cila, po merr dita-ditës përmasa gjithnjë e më të mëdha. Por sporti ka edhe anën tjetër të medaljes. Së fundi ai është bërë më tepër një biznes, sidomos futbolli, sesa një lojë e të gjithë popullit, ku krenaria për fitoren zëvendësonte paranë. Por duke qenë se ky fenomen, kërkon analiza të gjata, ajo për të cilën kam më shumë shqetësim është:

A kemi investuar së paku në mënyrë proporcionale për sportin, sa për teatrin?

Kur bëj këtë pyetje para syve më dalin shifrat e stadiumeve: “Elbasan Arena”, kapaciteti 12.500 vende, vlera 5.5 milion Euro; “Loro Boriç”, 17 mijë vende, vlera 10 milion Euro; “Qemal Stafa” 22 mijë vende, kostoja 50 milion euro. Dikush mund të më thotë që vera e rikonstruksionit për stadiumin “Qemal Stafa”, nuk është se do të paguhet nga qeveria (d.m.th. lekët tona), por nga partneriteti publik-privat. Ta zëmë se e gjitha kjo është e vërtetë dhe se marrim të mirëqenë e pse jo të mirëpritur faktin, se Shqipërisë i shtohet edhe një stadium tjetër modern. Po ashtu njëherë në tre ditë kryetari i bashkisë së Tiranës, del me buzëqeshje e kënaqësi për të na njoftuar se ka rikonstruktuar edhe një palestër tjetër në periferi, edhe një në qendër të qytetit edhe një në zonat rurale, duke numëruar dhjetëra prej tyre. Por a ka pasur kaq shumë akses edhe rindërtimi, ndërtimi, rikonstruksioni i sallave të teatrove? Duhet thënë pa asnjë dyshim se teatri në këtë aspekt ka qenë i diskriminuar. Për vite të tëra prej kohës kur kryeministri i sotëm, ka qenë Ministër Kulture, nuk ka reshtur debati se ku do të bëhet një sallë e fisme për Teatrin Kombëtar dhe ligji për artin. Ende sot vazhdon diskutimi për sallën e Teatrit Kombëtar. Në dimër njerëzit kanë frikë të pronotojnë biletat për një shfaqje, se nuk dinë nëse do të ketë ngrohje dhe drita, në verë, teatri e ka pushim. Kushte për prova janë në ekstremin e sakrificës. Aktorë dhe aktore sfidojnë të ftohtin, të nxehtit, pluhurin, shikimin e dobët, lodhjen me prova deri në mesnatë. Dhe e gjithë kjo për çfarë? Për pagesa mjerane dhe për mundësinë që të kihesh në konsideratë për shfaqjen e radhës. Kur bëhet fjalë për një Teatër Kombëtar, por qoftë edhe lokal, them se duhet të kemi parasysh një ndërtesë multifunksionale, prej tualeteve (dhe jo haleve) e deri tek kushtet për t’u ndërruar, bërë grimin, çlodhur në pauzat e shfaqjes dhe mbi të gjitha ngrohja dhe ajrimi në kushtet që kërkohen për një ndërtesë e tillë. Ne mburremi me stadiumet e projektuara prej arkitektëve të huaj, për numrin e ashensorëve, për tapetin e fushës që vjen nga jashtë, për fuqinë e ndriçimit etj. Kur vjen puna për një sallë teatri, përtypemi e nuk del zëri nga goja. Mirë qeveritarët, të cilët, ndoshta kaq e kanë vizionin e tyre për teatrin dhe rëndësinë e tij në jetën publike të një vendi, por edhe publiku, shoqatat në mbrojtje të kulturës dhe artit vetë aktorët bëjnë shumë pak në këtë drejtim. Është shumë e rëndësishme të krenohesh për një ndeshje futbolli të fituar, për një pjesëmarrje në një kampionat evropian, për një stadium që është gati të pres finalet e Champions League apo Europa League. Por është e dhimbshme të shohësh aktorët nga Kosova, të deklarojnë se “erdhëm në Tiranë të hapim shfaqje, por nuk kishte drita dhe do përpiqemi të sforcohemi me më shumë orë prova, për të mos zhgënjyer publikun”. Aktorët shqiptar kënaqen me ndonjë shfaqje teatri tek vëllezërit tanë në Kosovë dhe vetëm kaq. Më tutje mungojnë fondet, mungon interesi për shkëmbime mes teatrove homologe dhe mungojnë kushtet, që dridhesh kur i mendon po të ftosh një trupë të huaj teatroje. Sot ka plane, strategji, ligj të ri për sportin ndërsa për teatrin ka vetëm spontanitet. “Do të ndërhyjmë, për rikonstruksionin e Teatrit Migjeni” është premtimi qeveritar. Dhe shumë mirë e bëjnë se Shkodra meritojnë edhe më shumë se kaq, për atë që i ka dhënë kulturës shqiptare. Ky premtim ndezi një farë shprese, se më në fund do të kthehej ndopak vëmendja nga teatri. Për të qenë realist filloi edhe rikonstruksioni i TOB, por për Teatrin Kombëtar ditët e mira duken ende larg. Ministrja e Kulturës, duket se ka një hall më të madh në këtë pranverë: Të përgatisë gati për festën (elektorale) të dëshmorëve lapidarët, “që përkujtojnë ngjarje të rëndësishme sipas saj”. Dhe në fund të fundit unë i jap të drejtë. Për sa kohë politika e ditës qëndron mbi planet afatgjatë, për të mbushur thesin elektoral, paratë nuk do të kursehen për parada festimesh butaforike dhe dreka e darka pa fund.

Sporti e në veçanti futbolli për vendin tonë ka rëndësi dhe kjo është plotësisht legjitime. Futbollistët shqiptarë, bëjnë një jetë luksoze, të siguruar prej këmbëve të tyre. Ndërkaq artisët, prej shkollimit plot sakrifica e deri në arritjen për të fituar një rol, që i ka kushtuar shumë mund e djersë, vetëm mbijetojnë. Edhe ky përftim monetar qesharak, për aktorët e moshës së re a të vjetër kalon përmes, të punuarit në kushte skllavëruese. Nuk më takon mua aspak të them sesa duhet të fitojnë aktorët, pse ata edhe kur flasin dëgjohen pak, a ka konkurrencë të ndershme mes tyre apo thjesht trafik influencash, njohjesh personale e ku di unë se çfarë për të fituar një rol. Por besoj se të gjithëve na takon, të diskutojmë, flasim e debatojmë në lidhej me gjendjen e teatrit, rëndësinë që ka në jetën tonë dhe kush e pengon zhvillimin e tij. Nuk dua aspak të bëhem avokat i aktorëve as komunitetit të artistëve në tërësi, por si qytetar i këtij vendi, kam të drejtën të ushqehem shpirtërisht dhe të shoh sa më shumë shfaqje të aktorëve tanë, jo thjesht për patriotizëm apo nostalgji, por për të besuar se ende ne kemi kapacitetet, për të përfaqësuar vendin tonë në arenën ndërkombëtare. Por më e para për nga rëndësishme, është shembulli i aktorëve që ndihen të lumtur me profesionin e tyre, i cili, duhet të jetë një model për rininë tonë, për të mos e braktisur rrugën e artit. Edhe pse e vështirë, në fund ajo të bën jep kënaqësitë e veta. A është kjo ndjesi sot e pranishme tek aktorët tanë dhe ata që aspirojnë të bëhen të tillë?