Konventa e LSI, Meta tregon kushtin që i vuri PS para koalicionit në 2013

Në fjalën e tij të fundit si kryetar i LSI, Ilir Meta deklaroi se ky i sotmi do ishte fjalimi i tij më i shkurtër. Teksa ishte i pranishëm në Konventën e LSI, ku do të zgjidhet dhe kreu i ri, Petrit Vasili, Meta tregoi rrugëtimin e kësaj force. Po ashtu, Meta u kthye në kohë, duke kujtuar koalicionin me PD. ‘E di që shumë nga LSI nuk u pajtuan me koalicionin me PD’, tha ai.

“Kjo është fjala më e shkurtër që unë kam mbajtur ndonjë herë në një Konventë. Nuk dua të ndal entuziazmin tuaj, por dua që përmes qetësisë tuaj dua të komunikojë dhe me gjithë anëtarët kudo që janë në gjithë Shqipërinë. Ju falënderoj shumë që e mirëkuptuar dhe pse me pak vështirë zgjedhjen time si president i vendit, duke kuptuar dhe mirëkuptuar atë si një investim që jo vetëm unë, por mbi të gjitha si një investim që çdo anëtar bënë për LSI-në. Lindi si një forcë për demokraci, si një forcë për integrimin më t shpejtë të Shqipërisë. Lindi si një sfidë ndaj arrogancës së qeverisjes së kohës, jo vetëm si sfidë e Ilir Metës, por dhe gjithë shqiptarëve, ndaj një regjimi dy partiak në Shqipëri. LSI ka përpjekje konsensuale, forca më e lartë morale për zgjedhje të lira dhe demokraci në Shqipëri”, tha Meta.

