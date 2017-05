Basha: Rama është tërhequr nga ofertat e javës së kaluar. Ne nuk do rrimë duarkryq, të dielën çlirojmë Kavajën

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, pak minuta më parë, nga ccadra e protestës ka treguar detaje nga negociatat me kryeministrin Edi Rama në Presidencë. Basha tha se shkoi në takim pas konsultimeve me partnerët europianë, duke i falenderuar ata.

Ai deklaroi se përfaqësuesit e republikës së vjetër u ulën në tavolinën e presidentit për të gjetur një dialog për krizën që është produkt i katër viteve të qeverisjes së Ramës.

“Unë shkova në tryezë me vullnetin për të mos përfituar nga qëllimet e mija personale, por për zgjedhje të lira dhe të ndershme, por për votën e lirë. Shkova me zotimin e ndërkombëtarëve dhe të PPE se nuk lëmë asnjë kompromis që garanton zgjidhje të lira dhe të ndershme. Dy janë kollanët e vullnetit politik pa të cilat politika nuk funksionon. As ndryshimet në kodin zgjedhor apo ndryshime të tjera. Dje kambanat e Evropës kanë rënë edhe për Edi Ramën . Shqipëria është në krizë politike. Droga dhe krimi janë kërcënimet kryesore për zgjedhjet e ardhshme. Pa zgjidhje të vërtetë nuk do ketë zgjedhje në Shqipëri. Nuk do ketë as bojkot”- tha Basha.

Ai tha se opozita nuk do të rrijë duarkryq dhe së të dielën do të “clirohej” Kavaja.

“Të dielën në orën 110 ku do jeni? E gjithë Shqipëria me forcën e bashkimit më të madh në historinë e saj paqësor, por të vendosur deri në fund. Me 7 maj çlirojmë Kavajën nga krimi, çlirojmë Kavajën nga droga, nga pasiguria dhe nënshtrimi. Kavajasit e ndershëm, fisnikët dhe kreshnikët e lirisë dhe demokracisë janë na ballë të kësaj beteje sot dhe me 7 maj nuk do të jenë vetëm. Të dielën jemi të gjithë banorë të kryeqytetit të lirisë, jemi të gjithë në këmbë për lirinë e Kavajës për lirinë e Shqipërisë, bashkë në Kavajë, për fitoren e vendit.”

Basha tha se “kemi ofruar sot në tavolinë gjithçka mund të ofrojmë, pala tjetër është tërhequr edhe nga propozimet e javës së kaluar. Sot Edi Rama vulosi faktin e njohur para partnerëve se ai jo vetëm është pengesa e vetme por edhe se nuk ka asnjë argument për ti hapur rrugën zgjidhjes përmes forcës së krimit.”

Ai tha se nuk do të ketë bojkot të zgjedhjeve, por nuk do të ketë zgjedhje.

“Pra nuk do të ketë as bojkot, se ne vetëm duarkryq nuk do të rrimë teksa kupola e krimit përpiqet t’iu marrë të qytetarëve të drejtën për të zgjedhur parlamentin dhe përfaqësuesit.”

Basha tha se qeveria teknik dhe votimi elektronik është rruga e vetme për të rikthyer Shqipërinë në binarët e integrimit.