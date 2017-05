Kur populli ngre krye/ Zharrësi si pikë nisje dhe Vërria si një akt për të vendosur drejtësi

“Historia e dy fshatrave që kërkojnë të bëhen shembull për të gjithë shqiptarët, qëndresa e tyre dhe kërkesa për t’iu dëgjuar zëri nga institucionet e shurdhëta”

Padrejtësitë dhe vendimet gabuara janë një gjë shumë normalen Shqipëri, pasi do ditë shikojmë dhe dëgjojmë plot të tilla. Të gjithë jemi koshient që ndodhin, por të paktë janë ata të cilët ankohen për këtë gjë. Nëse gjithsecilit nuk i preken interesat e tij, nuk interesohet që të dal dhe të protestoj. Gjithkush del në protestë vetëm atëherë kur interesat e tij të ngushta preken nga vendime arbitrare që vijnë nga pushteti por edhe nga shoqëria. Historia e shqiptarëve është njësoj si një anekdotë që na kanë treguar kur kemi qenë të vegjël. Kishte rënë zjarr në një fshat dhe njëri prej banorëve shkoi të lajmëronte të tjerët. Filloi tu thoshte të gjithëve e radhe dhe ndaloi te njëri prej tyre. “Ka rënë zjarr në fshat” – i tha. Dhe banori i ulur ja ktheu: “S’ka gjë fshati është i madh, nuk arrin deri të shtëpia ime”. “Ka rënë në lagjen të tënde”- tha përsëri lajmëtari. “Lagjja është e madhe do kohë që të shkoj zjarri deri te shtëpia ime”, vazhdoi përsëri burri që qëndronte ulur. Në fund lajmëtari i tha: “Ka rënë në shtëpinë tuaj, zjarri zotëri”. Në këtë moment burri që ishte i ulur ngrit i alarmuar pasi zjarri kishte rënë në shtëpinë e tij. Vetëm kur dëgjoi që shtëpia e tij ishte e rrezikuar që të digjej ai mori mundimin për tu ngritur dhe për të shuar flakët. Vendi ynë është mishërimi i kësaj anekdote, e cila mbetet aktuale gjithmonë. Protestat kohët e fundit kanë qenë të shumta, si në Tiranë por edhe në rrethe të ndryshme. Por të gjitha kanë pasur një të përbashkët numrin e pakët të atyre që kanë qenë të protestë.

Fillesa pa fund të përcaktuar

Protestat që do të mbahen mend janë Zharrësi, pasi për më shumë se një muaj dhe përshkallëzimit arriti që të tërheq qeverinë në vendimet e saj. Edhe pse në një numër të vogël banorët e bashkuar arritën që zëri i tyre të dëgjohej dhe qeveria të tjetërsonte vendimet që kishte marrë më parë. Por duket se Zarrësi nuk do jetë fshati i fundit që do të bëhet i njohur për të gjithë. Pas tij po në rrethin e Fierit kanë qenë Mbrostari dhe Mbyeti kanë dy fshatra të cilat me protesta të shumta arritën që të shmangnin ndërtimin e një impiant për djegien e plehrave në afërsi të fshatit të tyre. Ata deklaruan se nuk u ishte marre mendimi për bazë, nuk kishte një studim dhe u rrezikohej jeta. Me këto pretendime ata arritën që ky incenerator të mos ndërtohej. Por pas largimit nga ky fshat qeveri nuk u tërhoq, projekti vetëm sa u zhvendos në një fshat tjetër. Vërria do të kishte fatin e keq që do të përballej me autoritetet, në lidhje me këtë projekt. Edhe sipas këtyre banorëve projekti i dëmton shumë dhe nuk duan që të ndërtohet. Ata për ditë me radhe kanë protestuar me kërkesa të qarta për mos lejimin e ndërtimit një impianti për djegien e plehrave që do të ndikoj në shëndetin e tyre. Këto dy fshatra të vogla janë vetëm maja e ajsbergut të protestave në Shqipëri, pasi tashmë banorët e kanë kuptuar që vetëm duke ngritur zërin mund të dëgjohesh në zhurmën e madhe politike. Kjo gjë është kuptuar shumë mirë dhe protestat pa prapavijë politike po shtohen dita ditës. Ndryshimi nuk vjen me njëherë por duhet kohë. Koha po kalon dhe ndryshimi çdo ditë e më tepër po bëhet më i dukshëm dhe të gjithë e kanë kuptuar se zgjidhja vjen vetëm nga vetja dhe nuk duhet që të presësh nga të tjerët.

Bashkia e Fierit shndërrohet në arenë protestash

Fillimisht janë grumbulluar para njësisë vendore një përfaqësi e banorëve të Kallmit e Verrisë që kundërshtojnë ndërtimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve, të cilët kanë kërkuar takim me kryebashkiakun Subashi, por nuk janë pritur nga ky i fundit. Banorët thonë se nuk do lejojnë kurrsesi ndërtimin e landfillit në zonën ku ata jetojnë. “Përfundimisht jo! Ky projekt është më afër banorëve. 5-600 metra larg familjes. Toka është e jona. Ne jemi zonë naftëmbajtëse. Të na vijnë edhe plehrat të ikim fare nga fshati. Të tallet një kryetar bashkie me 4 fshatra nuk e kuptoj. T’i çosh bombë atomike katër fshatrav”, deklaruan banorët. Ndërsa kreu i bashkisë, Armand Subashi deklaroi se kanë qenë disa banorë të Verrisë që i kanë vet-ofruar tokën ministrisë së Mjedisit që do të kryejë edhe investimin. Ndërkohë, pas protestës për impiantin e mbetjeve, kanë qenë banorë të Peshtanit që kanë kërkuar nga bashkia ndërhyrje për rrugën pothuajse të pakalueshme që lidh fshatin me aksin Fier–Vlorë. “ Rruga na është bërë gangrenë. Kemi vite e vite që e kërkojmë. -Na është premtuar se do të bëhej në shtator 2016, iku nuk u bë. Na u premtua para një muaji, prapë s’u bë. Banorët e Verrisë dhe të Peshtanit kanë paralajmëruar bojkot të zgjedhjeve nëse bashkia e Fierit nuk u jep një zgjidhje” thanë rotestuesit.

Tjetër protestë dje në Kukës

Banorët e Lojmes në Zapod të Kukësit, kanë protestuar kundër shfrytëzimit të burimit të ujit të pijshëm nga Ujësjellësi që do shërbejë për të furnizuar qytetin. Banorët shprehin frikën se me vendosen e tubacioneve të ujësjellësit, do mbeten pa ujë pasi do ulet shumë niveli i prurjeve të burimit. Banorët: Ujin nuk e japim, sepse është jeta. Gjatë verës nuk mjafton për ne. Terreni është shumë i vështirë. Të na marrin edhe ujin, ne ku jetojmë. Këto ditë, Ujësjellësi i Kukësit ka nisur punimet për futjen në sistemin shpërndarës të burimit, me qëllim që të shtohet sasia e ujit në çezmat e konsumatoreve në qytet. Burimi me ujë të pijshëm në Lojme është furnizuesi kryesor për fazën e dytë të projektit të ndërtimit të ujësjellësit, që kap vlerën e 187 milionë lekëve të vjetra,i cili pritet t’i japë përfundimisht zgjidhje problemit të furnizimit të qytetit, dhe 14 fshatrave rreth tij.