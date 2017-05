Depresioni/ Brenda një viti në Shqipëri janë vetëvrarë 227 persona, 315 kanë tentuar vetëvrasjen

Edhe pse 3 vitet e fundit në Shqipëri ka pasur një tendencë në rënie të numrit të vetëvrasjeve, shifrat mbeten alarmante. Sipas statistikave të policisë, vetëm gjatë 2016-ës janë evidentuar 227 vetëvrasje dhe 315 tentativa vetëvrasje. Në jo pak raste, aktin e rëndë të vetëflijimit e kanë ndërmarrë edhe efektivë të uniformave blu. “Dukuria e depresionit dhe pse jo edhe ajo e vetëvrasjes po aq sa prek shoqërinë Shqiptare prek dhe punonjësit e organizatës së Policisë. Rastet e punonjësve të Policisë të vetëvrarë janë reale dhe për këtë arsye duhet të mbajmë në vëmendje faktin e theksuar nga studime të ndryshme, se profesioni renditet nga profesionet që prodhojnë nivel të lartë risku dhe stresi e depresioni në raste te caktuara kur oficerët përballen me trauma ose eksperienca të forta”, tha Çako. Në konferencën Shkencore Kombëtare “Depresioni dhe Vetëvrasja” që u zhvillua në bashkëpunim me një sërë institucionesh, u theksua se ky është një fenomen global. Në përfundim u vendos të mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në këndvështrimin analitik dhe psiko-social të tendencës së vetëvrasjes sidomos në 10-vjeçarin e fundit, në mënyrë që të jepen rekomandimet e nevojshme për hartimin e politikave që mund të parandalojnë këtë fenomen.

Sëmundja që merr jetë

Depresioni është një sëmundje e përhapur në shoqërinë shqiptare, dhe shkaktare e shumë vetëvrasjeve. Një e katërta e të moshuarve shqiptarë vuajnë nga depresioni, por situata është më alarmante tek të rinjtë e moshës 15 deri 30 vjeç. Kjo sëmundje dyshohet se është një nga shkaktarët kryesorë të vetëvrasjeve. Mjekët shprehen se problemi kryesor i njerëzve të prekur nga depresioni, është fshehja e tij për shkak të turpit nga shoqëria, por që në raste të tilla mund të ketë edhe rezultate fatale. Mjeket bëjnë apel për personat qe kane shenjat e depresionit t’i drejtohen specialistit. Ndërsa farmacitë te mos lëshojnë qetësues pa recete, pasi kategoria e prekur ka krijuar varësi prej tyre. Pagjumësia e zgjatur, lodhja, shpërqendrimi, stresi dhe ankthi janë disa nga shenjat e depresionit. Mos kurimi i tij çon ne rendimin e shëndetit mendor, deri në vetëvrasje.

Papunësia çon në vetëvrasje

Një nga faktorët që i çon shqiptarët në një vendim kaq drastikë është papunësia, sidomos tek të rinjtë e cila është në shkallë të larta. Sipas INSTAT-it, shkalla e papunësisë te të rinjtë e moshës 15-34 vjeç është 30.2%, duke u rritur me 2.3% kundrejt vitit të mëparshëm. Duke analizuar shkallën e papunësisë sipas nivelit arsimor, në tregun e punës në Shqipëri vihet re që shkalla e papunësisë është me e lartë për personat me arsim të lartë, me 14.7% se sa për personat me arsim bazë apo 8 dhe 9-vjeçar. Një tjetër tipar dallues i tregut shqiptar të punës është pjesa relativisht e lartë e të papunëve të dekurajuar, të moshës 15-64 vjeç, të cilët në vitin 2013 përbënin 23% të të gjithë individëve ekonomikisht joaktivë, qofshin këta meshkuj apo femra.