Basha: Kjo është një betejë më e madhe se PD dhe se vetë unë

Kreu i PD Lulzim Basha theksoi edhe nje here sot nga çadra e protestees se opozita “kerkon te drejten e cdo qytetari te vendose me vote te lire, i pablere, te lidhim fatet e politikes me fatin e qytetareve shqiptare”. Teksa nenvizoi se nuk do te kete kthim, apo pazare me kryeministrin Rama, per zgjedhje pa demokraci.

“Kush më kërkon mua shqiptar apo i huaj pazar me Edi Ramën për hir të stabilitetit pa demokraci duhet ta kuptojë se ajo që ka lindur në 18 shkurt është më e madhe se Partia Demokratike, më e madhe se Lulzim Basha. Nuk ka dhe nuk do ketë asnjë tërheqje në kauzën dhe betejën tonë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk ka dhe nuk do ketë kthim në kohën e republikës së vjetër kur populli është vetëm alibia e qeverisë fasadë, parlamentit fasadë. Ose do të kthejmë demokracinë e vërtetë ose do të vazhdojmë betejën deri në fitore. Sepse ne e dimë se çfarë do të ndodhë po të bëhemi pjesë e këtij pazari të qelbur, do vazhdojnë të qeverisin me kriminelë, do vazhdojnë me koncensionet. Sot nuk i kanë vënë në listë kriminelët, por kanë vënë fëmijët dhe të afërmit e tyre”, tha Basha.

Lideri demokrat kishte edhe nje premtim per gazetaret per te cilet tha se ne republiken e re, do te kene status si te gjyqtareve dhe te prokurorreve.

“Një premtim gazetarëve, republika e re do ju clirojë totalisht nga vargonjtë e krimit, korrupsionit dhe padrejtesise që ju shtyp në punën tuaj te përditshme, pozicioni dhe statusi i gazetarit dhe cdo perfaqesuesi te medias do jete aq i shenjte sa statusi i gjyqtarit dhe prokurorit e deputetit dhe kushdo qe guxon t’ju ceoje do perballet me sanksionet me te renda penale”.