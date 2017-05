VIDEO/ Rudina Dembacaj rikthehet në televizion, ja ku por nuk do ta besoni çfarë pune do të bëje

Aktorja e humorit Rudina Dembacaj, e njohur për rolet e saj në Portokalli dhe Al Pazar, do të rikthehet në ekran.

Në jetën e saj kanë ndodhur shumë ndryshime, që nga koha e fundit, kur ka qenë në ekran. Ajo tashmë është martuar dhe është mama e një vajze. Megjithatë kanë mjaftuar pesë muaj nga lindja për Rudinën për t’u rikthyer në televizion.

Tashmë do e shohim në një rol krejt të ri, në drejtimin e një emisioni që siç thotë në spot do të përmbajë politikë, aktualitet, argëtim, showbizz, kuice etj. etj. me një titull tërheqës “Mos i fol shoferit”, shkruan “Class”. Programi që do të transmetohet në Ora News, nis më 5 maj dhe do të shfaqet çdo të premte në orën 22.15.

Shoferi…i programit është Rudina. Forcohet gara e programeve të së premtes.

