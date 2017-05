Selami dhe Bregu sulmojnë çadrën, Topalli kërkon mbledhje grupi

Zërat kritikë brenda Partisë Demokratike që kundërshtojnë vendimin e kryetarit, Lulzim Basha për të mos hyrë në zgjedhjet e 18 qershorit kanë vendosur të flasin në publik.

Pas Majlinda Bregut, e cila kërkoi që opozita të futet në zgjedhjet e 18 qershorit, ka reaguar edhe ish-nënkryetarja e Partisë Demokratike, Jozefina Topalli dhe Ish-kreu demokrat Eduard Selami.

Deputeti demokrat, njëherazi ish-kreu i kësaj partie, Eduard Selami në një intervistë për “Zërin e Amerikës”, që do transmetohet sot në ora 18:00 e ka cilësuar si mjaft të dëmshme për Partinë Demokratike por edhe për Shqipërinë vendimin e Lulzim Bashës për të mos hyrë në zgjedhjet e 18 qershorit.

"Kam vënë re që z.Basha e përdori çadrën jo më për një protestë paqësore por fatkeqësisht, me një retorikë populiste dhe me një gjuhë të papërshtatshme e përdori për të anashkaluar institucionet dhe me keq akoma, për të bojkotuar Parlamentin në një moment shumë të rëndësishëm siç është reforma në drejtësi që është e lidhur me rrugën integruese të Shqipërisë në Europë. Dhe më tej akoma në një retorikë të paprecedentë për të bllokuar dhe për të mos marrë pjesë në zgjedhje e cila është mjaft e dëmshme për Shqipërinë dhe për Partinë Demokratike", – është shprehur ndër të tjera Selami.

Topalli pohoi se “kam kërkuar prej disa javësh mbledhjen e grupit parlamentar të PD-së për të diskutuar se çfarë do të bëhet me pjesëmarrjen në zgjedhje si dhe për t’u njohur me kostot e bojkotit që lidershipi i PD ka vendosur në raport me zgjedhjet”, – ka pohuar Topalli duke mos preferuar të japë më shumë detaje.

Më herët ishte deputetja e PD-së, Majlinda Bregu, njëherazi kryetare e Komisionit parlamentar të Integrimit, që nëpërmjet një postimi në rrjetin social “Facebook” kërkoi publikisht nga kryetari demokrat, Lulzim Basha të heqë dorë nga vendimi për të mos e futur PD-në në zgjedhjet e 18 qershorit.

“Partia Demokratike ka lindur si Parti me vokacion perëndimor. Nuk iu largua zgjedhjeve as në 1997, pasi u largua e dhunuar nga pushteti i bandave të armatosura madje mori pjesë në zgjedhje edhe në zonat ku kandidatët e saj nuk futeshin dot fizikisht! Partia Demokratike nuk u pajtua asnjë sekondë, as me bojkotin antieuropian të Edi Ramës dhe as me bllokimet skandaloze të rrugëve në emër të votës së lirë!

Dhe ju siguroj të gjithë ne që e kemi quajtur antieuropian e antikombëtar Edi Ramën e kemi besuar se i tillë vetëm ai mund të ishte. Një arsye më shumë kjo për të mos rënë dakord sot me veprime e bllokime si ato të Edi Ramës dje. E di që zeri im sot mund të duket një zë në shkretetirë, por shpresoj të mos mbetet kështu. Kam heshtur këto kohë publikisht dhe jam përpjekur me mish e me shpirt ta ndihmoj PD-në dhe Lulzim Bashën duke u përpjekur t’i bind miqtë tanë të PPE të na vijnë sërish në ndihmë. Por sot nuk mund të hesht më sepse edhe vetë ata që kurrë s’na kanë lënë vetëm më parë, që nga Presidenti Daul e deri tek i fundit në PPE, më përsërisin prej disa ditësh: “Na vjen keq po mesa duket nuk ju ndihmojmë dot më, sepse ju nuk doni të ndihmoni veten!” Ata duan që PD të hyjë në zgjedhje! Ata duan që ne të jemi në parlament! Ata duan që të kthehemi menjëherë në Kuvend dhe të votojmë të gjitha ato që duhen për zgjedhjet e për reformën në drejtësi”, – shkruante deputetja e PD-së, Majlinda Bregu në postimin e saj në “Facebook”.