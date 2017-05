Horoskopi ditor për diten e hënë – 1. maj 2017

DASHI

Duhet te mundoheni me çdo lloj mënyre sot qe te ruani qetësinë ne jetën tuaj ne çift. Mund t’iu duhet te përballeni edhe me disa te afërm për këtë gjë kështu qe përgatituni. Beqaret nuk duhet te ndërmarrin shume rreziqe qe mund t’i lëndojnë vetëm e vetëm qe ta ndryshojnë statusin. Financat do jene interesante dhe optimiste. Për fat te mire do mund t’i shlyeni edhe borxhet.

DEMI

Partneri do ju beje dhurata dhe surpriza fantastike gjate kësaj dite. Do ndiheni aq mire saqë nuk do e besoni se gjithçka po e përjetoni ne realitet. Edhe beqaret do jene me fat ne dashuri dhe jeta e tyre do behet me e bukur se me pare. Zemra do ju ndihet plot. Neptuni do ua mbroje financat gjithë kohës. Do bëni edhe investime te mëdha qe do ju ndihmojnë te keni një gjendje te mire edhe me vone.

BINJAKET

Sot do futeni ne një faze tjetër ju te dashuruarit dhe do ndiheni shume me mire pranë atij qe keni ne zemër. Arsyetimi dhe maturia gjithmonë ju çojnë ne rrugën e duhur. Beqaret me mire le te qëndrojnë edhe pak kohe vetëm sepse njëherë për njëherë nuk priten mundësi te kënaqshme. te ardhurat për fat te mire do shtohen dhe do bëni edhe disa investime.

GAFORRJA

Nuk do bëni aspak lëshime ndaj partnerit tuaj gjate kësaj dite dhe kjo mund te ndeze here pas here debate me te. Nëse nuk ndryshoni sjellje keni për te pasur akoma me shume probleme. Beqaret duhet te mendohen disa here para se te veprojnë sepse behet fjale për jetën e tyre. Për financat ka për te qene një dite tejet delikate dhe me tronditje te njëpasnjëshme.

LUANI

Dite e qete, pa probleme, por edhe pa pasion te madh. Beni ato qe do ndjeni dhe mos mendoni aspak për te ardhmen e largët. Beqaret nuk do ndihen mire me takimet qe do realizojnë dhe do preferojnë te qëndrojnë vetëm edhe për disa kohe. Ne planin financiar do kaloni një dite goxha te vështirë. Kërkoni ndihme nga familjaret ose miqtë e ngushte sepse përndryshe nuk do ja dilni dot.

VIRGJERESHA

Dite jo e mire do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Do jeni shume strikte dhe shume xheloze ndaj partnerit. Për asnjë çast nuk do mbizotërojë qetësia. Beqaret do jene ne humor te mire dhe gati për te bere edhe çmenduri te vogla. Për ta e rëndësishme është te mos jene vetëm. Buxheti me ne fund do ekuilibrohet ndjeshëm. Kjo do mundësojë edhe ndonjë shpenzim me tepër se zakonisht.

PESHORJA

Dite me shume fat do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do ndiheni me se miri pranë atij qe dashuroni dhe mund te pranoni te hidhni edhe hapa me tej. Beqaret do afrohen akoma me shume me disa persona te njohur rishtazi. Lidhja e tyre mund te thellohet edhe me tepër. Ne planin financiar gjendja do vije gjithnjë e duke u përmirësuar.

AKREPI

Dite përgjithësisht pozitive do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do flisni dhe do dashuroheni qetësisht me atë qe keni ne krah. Beqaret do ndihen mire edhe me statusin qe kane, prandaj nuk do kërkojnë asgjë tjetër me ngulm. Perspektivat financiare do jene te mira. Përfitoni nga kjo për te shlyer disa borxhe qe keni marre me herët.

SHIGJETARI

Rutina do mbizotërojë gjate gjithë kohës sot ne jetën tuaj ne çift dhe ne disa momente edhe mund te mërziteni. Flisni me partnerin dhe mundohuni te bëni ndonjë ndryshim. Beqaret do jene me te favorizuar dhe mund te kenë ndryshime drastike te statusit. Për financat nuk do keni për çfarë te qaheni pasi gjendja ka për te qene e shkëlqyer ne çdo moment.

BRICJAPI

Do keni mosmarrëveshje me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe ne disa momente do ndiheni keq. Me mire qëndroni pak larg njeri-tjetrit dhe reflektoni qetësisht. Beqaret do bëjnë mire t’i marrin gjerat si t’iu vijnë sot. Ne këtë mënyrë do dalin me te fituar. Ne planin financiar tregohuni realiste dhe mos bëni shpenzime te çmendura sepse do futeni ne probleme serioze.

UJORI

Dite mjaft pozitive do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Do përgatisni te dy surpriza te njëpasnjëshme për njeri-tjetrin. Beqaret do jene gati edhe për aventura kalimtare, mjafton qe personat t’iu duken interesante dhe te jene te qeshur. Buxheti nuk do jete ne gjendjen me te mire te mundshme, kështu qe bëni kujdes kur te shpenzoni. Dhëniet e huave shmangini me çdo kusht.

PESHQIT

Juve qe jeni ne një lidhje ka rrezik te keni një dite rutine sot dhe nuk do ndiheni aspak mire. Beni te pamundurën ta ndryshoni këtë pa filluar problemet e mëdha. Beqaret nga ana tjetër do dine si te joshin dhe do arrijnë me ne fund ta ndryshojnë statusin e tyre .Perspektivat për financat nuk do jene shume te mira. Ndihmojini edhe pak te afërmit apo miqtë e ngushte.