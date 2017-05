Deputetja e Tropojës i përgjigjet Selamit e Bregut: Rrofshin demokratët që nuk kanë interesa e ambicie për pushtet

Tweet on Twitter

Situata në PD-së duket disi e pështjelluar sot, pasi është vënë re një aksion i koordinuar Bregu-Selami të cilët i bëjnë thirrje Lulzim Bashës ti japë fund bojkotit dhe të shkojë në zgjedhje.

Indirekt ndaj këtyre reagimeve ka reaguar edhe deputetja e Tropojës Mimoza Hajdarmataj e cila shkruan në FB se “Deputetët e vërtetë, thjesht pa mandat KQZ-je, por me shumë dinjitet e ndërgjegje, me mencuri por me heshtje, i takojmë cdo ditë tek Sheshi i Lirisë, Cadra e qytetarëve, Cadra e Lirisë”. Ajo shkruan më tej se “Cdo fjalë e tyre, hall apo vlerësim, këshillë apo pyetje, uratë apo mallkim për këtë qeveri e kryeministër, vlen shumë më shumë se cdo fjalim që ne kemi mbajtur këto katër vite në podium, live në tv apo statuse në fb”.

Kërkesave të Selamit dhe Bregut për ti dhënë fund protestës, Hajdarmataj i përgjigjet se “Ballafaqimi për besim dhe mbështetje popullore është sot më shumë se kurrë në peshoren e Lirisë, pikërisht aty, në Cadër, në shesh !!! Prandaj besoj edhe më shumë (në ditën e 73 por kaq të shumtë në numër e në shpresë) në kauzën për zgjedhje të lira e të ndershme, që të kemi një parlament të lirë dhe qeveri kombëtare e jo klanore.

Më shumë do të bëhemi nesër dhe në vijim. Sheshi i Lirisë, Çadra është vendi I rezistencës dhe i qëndrestarëve të vertetë. Rrofshin demokratët në shpirt e në vlera, me apo pa kartë anëtarësie, që e duan këtë vend dhe nuk kanë vetëm interesa e ambicje për pushtet.Republika e Re u përket atyre dhe bëhet vetëm me ta”.