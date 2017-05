Del Piero sfidon Dybala-n, e shkuara dhe e ardhmja në “duart” e Buffon

Alesandro Del Piero-s nuk i ndahet shpirti nga futbolli dhe për këtë arsye ditë më para vendosi të sfidojë Paulo Dybala-n. Ikona e Juventusit që ka fituar gjashtë tituj kampionë italie dhe një herë trofeun e Ligës së Kampionëve, hodhi i pari “dorashkën” duke sfiduar argjentinasin nëpërmjet rrjeteve sociale.



Dybala, ende shumë i ri por me peshën e kampionit në supe nuk kishte si t’a refuzonte. Ai u përgjigj me “po” sfidës nga ku të dy do godasin 10 gjuajtje në portën që do mbrohet nga Buffon.



Pavarësisht se kush do triumfojë, Dybala nuk e ka fshehur kurrë admirimin për Del Piero-n.

“Del Piero është një shembull për t’u ndjekur, si brenda ashtu edhe jashtë fushës”, deklaroi argjentinasi për Sky Sport në përfundim të ndeshjes së barazuar 2-2 me Atalantën.