Vasili sfidon PS: Do fitojmë edhe kryeministrin. LSI do zgjedhë kryetarin dhe Zv/kryetarin

Sot Petrit Vasili, ministri aktual i LSI dhe kryetar i pritshëm i kësaj force politike, ka bërë deklaratën e tij me të fortë. Ka thënë se në këto zgjedhje LSI do jetë parti e parë dhe do të marrim edhe kryeministrin e vendit. Kjo bazohet sipas Vasilit në rritjen e forcës se tij politike, sidomos te rinia dhe gratë.

Kjo ka shkaktuar njëlloj frike në selinë e PS-së, pasi sipas një prej drejtuesve të selisë rozë, ka teori konspirative se përveç votave të LSI mundet që militantët e PD-së të pakënaqur nga mos pjesmarrja e PD-së në zgjedhje dhe të ndjerë si te vetmuar në zgjedhje, të votojnë LSI.

Petrit Vasili i pyetur nga “Koha Jone” se ku e bazon këtë deklaratë se LSI do jetë forcë e parë politike në këto zgjedhje tha se kemi një numër ta madh gjithnjë në rritje nga radhët e rinisë që po turren drejt LSI, kemi simbolin e LSI ndër vite që është Ilir Meta, ndonëse nuk do angazhohet se ka Kushtetutën, por emri i tij prodhon dhjetra e dhjetra mijëra vota shtesë, kemi Monika Kryemadhin që mbetet katalizatori i LSI. Do jemi patjetër forcë e parë. Mbajeni mend! Siç morëm Presidentin, do te marrim edhe kryeministrin- shtoi Vasili.

LSI, pas zgjedhjes se Ilir Metës në detyrën e lartë të Presidentit të Republikës, ndodhet në proces ndryshimesh dhe kompletim të stafit drejtues.

Sot ishte Komitetit Drejtues i LSI-së, ku foli Ilir Meta dhe dorëzoi funksionet drejtuese në parti, foli Petrit Vasili i cili tha se do te jetë forcë e parë drejtuese në këto zgjedhje, por u la që javën e ardhshme të zgjidhet nga Konventa Kombëtare kryetari i LSI dhe zv/kryetari i parë i LSI.

Konventa do të votojë dy emra për kupolën drejtuese të LSI. Petrit Vasili do votohet për kryetar në vend të Ilir Metës si dhe Monika Kryemadhi, e cila do të garojë për postin e zv/kryetarit të parë të LSI, post që do jetë numri dy në LSI.

Mësohet nga zyra e shtypit në LSI që kush don të konkurojë për numrin dy në LSI të paraqesë kandidaturën deri ditën e martë.