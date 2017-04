Petrit Vasili kryeministër? Ilir Meta bën dy deklarata të forta dhe flet për xhelozi në radhët e LSI-së

Ai foli për vlerat që ka Petrit Vasili, si kreu i ri i LSI-së, pas zgjedhjes së Metës si president si personi më i përshtatshëm për të zënë vendin e kreut të kësaj force politike.

“Kandidatura e Vasilit ka mbështetjen time të plotë, ka qenë bashkëpunëtori më i qëndrueshëm dhe i vendosur, më aktiv nga gjenerata ime, me i qarti politikisht për mesazhet e LSI. Ai do jetë një kryetar shumë i mirë për të gjithë ju, por nuk do bëhem xheloz. (qesh) Me kryetar Vasilin do arrini një sukses të pamenduar. Ti japim një shans PetritVvasilit, mund të bëhet edhe njëshi i qeverisë”, tha me të qeshura Meta.

Nga ana tjetër, ai bëri një tjetër deklaratë, duke lënë përshtypjen e një rikthimi të mundshëm si kreu i LSI pas mandatit të presidentin.

“Kryetari duhet të kishte ikur që para 5 vitesh, pasi kryetari s’mund të ishte më shumë 2 mandate, por për shkak të goditjeve në 2005 dhe në 2009, ku çdo respektim i këtij mandati do ishte një demonstrim i një repspekti formal se sa real. Jam i bindur që duhet të kisha ikur me kohë nga LSI. Në 23 korrik dorëzoj dokumentin dhe do kërkoj ta ruajnë mirë pasi atë dokumnent unë do të kthehem ta marr përsëri”, deklaroi Meta.