Parishikimi i motit për gjithë javën, i pa qëndrueshëm, ulje dhe ngritje temperaturash

Rajoni i ballkanit në ditët fundit të muajit prill po ndikohet nga një mot kryesisht i paqëndrueshëm. Ky ndikim atmosferik pritet të vazhdoj edhe gjatë ditëve të para të muajit maj.

Duke filluar nga data 30 prill deri gjatë mbrëmjes së datës 1 maj temperatuarat do të pesojnë një renie të lehtë në vlerat maksimale dhe minimale. Do të jetë kohë me vransira e cila do të shoqërohet me shira të lehte gjatë darkës.

Duke filluar nga menjesi i datës 2 maj temperaturat do të pësojnë rritje në vlerat minimale dhe maksimale. Koha do te jetë e kryeshit e kthjellët dhe me kalime të lehta vransirash. Kjo situat do të vazhdoj deri gjatë mbrëmjes së ditës së 4 majit.

Gjatë natës së 4 majit temperaturat do të pesojnë ulje në vlerat minimale dhe maksimale, mot i cili do të shoqërohet me shira dhe vransira. Ky ndikim atmosferik do të vazhdoj edhe gjatë ditëve të para të javës së dytë të muajit maj