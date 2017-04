Nderohet shkrimtari/ Fatos Kongoli nderohet me titullin Doktor “Honoris Causa” nga universiteti i Vlorës

Shkrimtari Fatos Kongoli nderohet me titullin Doktor “Honoris Causa” nga Universiteti “Ismail Qemali” – Vlorë. Gjatë ceremonisë referuan prof. Roland Zisi – rektor i Universitetit “Ismail Qemali” dhe prof. Ermir Xhindi – studiues i letërsisë, pedagog. Ata vlerësuan kontributin e çmuar të shkrimtarit Fatos Kongoli gjatë gjithë karrierës së tij të gjatë letrare dhe jehonën e veprës së tij, tanimë e botuar në shumë gjuhë të ndryshme të botës. Titulli iu dorëzua shkrimtarit nga rektori i Universitetit “Ismail Qemali”, profesor Roland Zisi.

Kush është Kongoli?

Fatos Kongoli lindi në Elbasan, më 1944. Ka studiuar për matematikë, por gjithë jetën ka ushtruar letërsinë. Ka shkruar e botuar kryesisht prozë, në dy periudha historike, kulturore, ideologjike, etike e estetike, me ndikim të pashmangshëm në veprën e tij. Botoi, më 1972, vëllimin me tregime “Shqetësime të ngjashme”, më 1978 përmbledhjen “Tregime” dhe më 1982 përmbledhjen “Të fejuarit”. Gjatë një periudhe të dytë krijuese, që nis në fillim të viteve ’90 të shekullit të kaluar dhe vijon edhe sot, Kongoli ka shkruar e botuar në kushtet e lirisë, i kushtëzuar në mënyrë të natyrshme prej logjikës së procesit krijues artistik, zhvillimit vetjak, prej marrëdhënieve të reja të krijuara me publikun lexues, me kritikën letrare, mekanizmat e tregut, me opinionin në përgjithësi. Prej vitit 1991 e në vijim, veprimtaria krijuese e Fatos Kongolit paraqitet si mishërim i një dukurie editoriale me një funksion të komunikimit publik, të cilin ja se si e shpjegon vetë ai: “Sa më shumë bija në kontakt me letërsinë e vërtetë, aq më tepër tërhiqesha të mos publikoja tregimet e shkruara në shtyp. Kur nisa të lexoja letërsi bashkëkohore, kuptova se ato që shkruaja ishin gjëra pa vlerë dhe thellë brenda meje unë isha i prirë ndaj asaj letërsie. Por, ajo ishte një letërsi që nuk mund të shkruhej në ato kohë edhe pse ishte një letërsi e dhimbjes njerëzore. Dhimbja njerëzore ishte e pranishme kudo atë kohë, por unë nuk mund të shkruaja… Dhe u ndjeva i lirë të shkruaja në ’90-n, në atë vit kur nis edhe pjesa më rëndësishme e krijimtarisë sime që vazhdon edhe sot”.

Veprat e Kongolit

Fatos Kongoli ka botuar disa vepra shumë të rëndësishme, si romanet e mrekullueshëm të ciklit “Burgjet e kujtesës”: “I humburi” (1992), “Kufoma” (1994), “Dragoi i fildishtë” (1999), “Ëndrra e Damokleut” (2001), “Lëkura e qenit” (2003). Botoi më 2005 romanin “Te porta e shën Pjetrit”, më 2007 romanin “Jetë në një kuti shkrepësesh” dhe përmbledhjen “Në pritje të Nostradamusit”, më 2009 romanin “Bolero në vilën e pleqve”, më 2010 shënimet autobiografike “Iluzione në sirtar”, më 2011 romanin “Si-do-re-la”, më 2013 botoi romanin “Njeriu me fat”, dhe më 2015 romanin “Gjemia e mbytur”. Veprat e tij janë përkthyer e botuar në frëngjisht, italisht, gjermanisht, anglisht, polonisht, greqisht, sllovakisht, serbisht, bullgarisht etj

Çmimet që ka marrë

Autori është vlerësuar me çmimet më të larta kombëtare e ndërkombëtare, më 1995 fitoi Çmimin e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Shqipërisë “Libri më i mirë në prozë” me romanin “Kufoma” (1995), çmim të cilin e fitoi sërish në vitin 2000 me romanin “Dragoi i fildishtë” dhe më 2002 me romanin “Ëndrra e Damokleut”. Me këtë të fundit fitoi po më 2002 Konkursin Ndërkombëtar “Balkanika”. Çmimi “Penda e Artë”, çmimi letrar më i lartë në Shqipëri iu dha më 2004; në vitin 2005 u vlerësua me çmimin “Shkrimtari i vitit” nga Shoqata e Botuesve Shqiptarë. Fitoi më 2006 me romanin “Lëkura e Qenit”, çmimin “Libri i muajit qershor” në Gjermani. Më 2007 iu dha çmimi “Shkrimtarë në përkthim” për romanin “I humburi”. Fatos Kongoli është tri herë fitues i çmimit “Penda e Argjendtë” me tri romane të ciklit “Burgjet e kujtesës”: “Kufoma”, “Dragoi i Fildishtë”, “Ëndrra e Damokleut”. Sot, vepra e Fatos Kongolit, mund të përkufizohet si një unitet sistemik, që nisi të tharmohej në heshtje gjatë realizmit socialist, për t’u kryer plotësisht gjatë viteve ’90 e në vijim.