Kryetarja e LRI Kërpaçi falenderon Metën për kandidimin dhe bën një premtim të madh

Kryetarja e LRI Floida Kërpaçi është përcaktuar sot nga kreu i LSI e treta në listë për kandidaturën e deputetes në Qarkun e Tiranës. Floida ka falenderuar presidentin e sapozgjedhur Meta duke i ‘premtuar” se do të luftojë dhëmbë për dhëmbë derisa Sqipëria të jetë vendi i ëndrës europiane.

Statusi i plotë:

LRI,FORCA E TË RINJVE ❤

Për Lëvizjen Socialiste për Integrim, të Rinjtë janë të parët!

Si Kryetare e Levizjes Rinore per Integrim ndihem e emocionuar qe nga 36 kandidatë në Tiranë 19 kandidatë janë të LRI!

Emocion vleresimi per punen e bere dhe pergjegjesi per shpresen dhe prosperitetin qe do duhet me akoma me shume energji dhe perkushtim ti ofrojme rinise Shqiptare.

Faleminderit Ilir Meta, lideri dhe miku me te mire i te rinjve per besimin, mundesine e kandidimit dhe shansin qe me ofrove mua dhe te rinjve te LRI per te shkruar historine e te ardhmes se brezit tone!

Na ke mesuar se njerezit nuk kane vlera nga veshja e pushtetit por nga thjeshtesia e serioziteti, se suksesi vjen nga korrektesia e qendrimi gjithmone besnik njerezve qe na kane dhene besimin per te qeverisur.

Ti na ke dhene shume lideri jone. Une jam e bindur se si Kryetar Shteti do jesh siguria e brezit te ri per stabilitet, paqe dhe mbrojtje te Shqiperise nga therrmimi i themeleve te shtetit tone modest.

Tani eshte momenti qe me mesimet tuaja, me shembujt tuaj, me Shanset qe ju ka keni dhene, ne te vazhdojme misionin per njerezit qe besojne te LSI, per te rinjte e Shqiperise, per vendin tone!

Do luftojme dhembe per dhembe, derisa Shqiperia jone modeste te jete vendi i endrres Evropiane,

asaj endrre qe krijoi LSI ne 2004,ku ata qe do jetojne ketu, te kene begati e krenari per vendin e shqiponjes dykrenare.

Me LSI te gjithe kane një Shans!

Sot jemi më të fortë se kurrë!

#NJËSHANSPËRTËGJITHË 🌹