Ish-të përndjekurit, emrat e përfituesve të këstit të dytë

Ministria e Financës ka publikuar dje emrat e ish-të përndjekurve që kanë gati këstin e dytë të dëmshpërblimit.

Bëhet fjalë për ata të dënuar, të cilët nuk jetojnë dhe përfitues janë trashëgimtarët. Këta të fundit do të kenë 3 muaj kohë në dispozicion për të bërë plotësimin e dosjes. Menjëherë pas kësaj, do të nisë edhe shpërndarja e pagesës përmes llogarive bankare. Gazeta boton sot emrat e 55 përfituesve të rinj. Nga të dhënat zyrtare, mësohet se gjithsej janë 450 dosje që nuk janë trajtuar me këst të dytë. Kjo është lista e tretë që publikohet, duke e çuar në 280 numrin e dosjeve të shqyrtuara në harkun e 4 muajve.

DOKUMENTET

Për ndarjen e çdo kësti kërkohet nga të gjithë trashëgimtarët që kanë bërë kërkesë në sektorin e pagave dhe dëmshpërblimeve që të dorëzojnë: kopje e letërnjoftimit, numër llogarie, certifikatë vdekjeje, certifikatë e trungut familjar, dëshmi trashëgimie dhe prokurë. Sipas Ministrisë, certifikata e vdekjes është kusht ligjor për shpërndarjen e dëmshpërblimit dhe nuk zëvendësohet me vendim gjykate që shpall të vdekur individin. E njëjta gjë vlen edhe për certifikatën e trungut të familjes, e cila nuk mund të zëvendësohet me certifikatë negative të lëshuar nga zyrat e Gjendjes Civile.

Nga ana tjetër, nëse nuk ka një përfaqësues me prokurë, procesi ndërlikohet edhe më tepër, pasi duhet që në ndarjen e çdo pagese të gjithë përfituesit e radhës së parë dhe të dytë që kanë aplikuar të kenë bërë dorëzimin e dokumenteve. Në të kundërt, dosja mbetet e bllokuar. Është pikërisht kjo një ndër arsyet, krahas pamjaftueshmërisë së fondit, që ka sjellë ngadalësim të procesit për këtë kategori.

FONDI

Për trashëgimtarët është adresuar vetëm 30% e fondit vjetor, çka do të thotë se në arkë janë vetëm 6 milionë dollarë. Nëse deri në fund të muajit korrik nuk do të jetë bërë plotësimi i dosjeve nga ana e familjarëve që kanë emrin në listë, atëherë me fondin e këtij viti do të nisë ndarja e këstit të tretë. Sa i takon kategorisë parësore apo të dënuarve që jetojnë, pritet që në muajin maj të nisë ndarja e këstit të tetë. Nga rreth 2300 të dënuar që jetojnë, për pjesën më të madhe prej tyre, rreth 1400 persona, është ndarë kësti i shtatë i dëmshpërblimit. Pjesa tjetër e dosjeve është në proces shqyrtimi.