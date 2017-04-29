Blushi dorëzon listën e kandidatëve të LIBRA-s, ja 164 emrat

Partia Lista e Barabartë (LIBRA) ka dorëzuar listën me 164 kandidatë bashkangjitur me 10 mijë firmat e qytetarëve në KQZ.
LIBRA dorëzoi listën në ditën e fundit të afatit për regjistrimin e kandidatëve për deputetë.
Blushi ka deklaruar se LIBRA ka zgjedhur njerëz të thjeshtë për të përfaqësuar popullin në parlament.
Qarku Berat
|Nr në listë
|Emri
|Mbiemri
|1
|ALMA
|LARUSHI
|2
|PLARENT
|ALEKSI
|3
|BRUNO
|QYTYKU
|4
|VASILIQI
|GERMAU
|5
|ALDI
|SARASELI
|6
|ENXHI
|GURI
|7
|ARTJON
|KOXHAJ
|8
|ESJONA
|ASLLANAJ
|9
|ENTILIAN
|GJATA
Qarku Dibër
|Nr në listë
|Emri
|Mbiemri
|1
|ARBEN
|ISMAILI
|2
|BESJAN
|ELEZI
|3
|BLEONA
|HOXHA
|4
|OLSION
|SMELI
|5
|ALBAN
|ÇELA
|6
|URIME
|STRAKA
|7
|EMRIJE
|KROSI
Qarku Durrës
|Nr në listë
|Emri
|Mbiemri
|1
|REZART
|KTHUPI
|2
|ERIDA
|KABASHI
|3
|MYSLIM
|GARDHI
|4
|FLORIAN
|NALLBANI
|5
|ANDI
|PIHO
|6
|HIGERTA
|BALI
|7
|ERVIN
|HALILI
|8
|KEOLA
|SELMAN
|9
|FLORJANA
|MAZRREKU
|10
|ARBEN
|SHAHINI
|11
|ENEA
|NDREU
|12
|DOMENIKO
|SINJARI
|13
|NELDA
|NASHO
|14
|ANTONIO
|CANIA
|15
|BLEDI
|ÇADRA
Qarku Elbasan
|Nr në listë
|Emri
|Mbiemri
|1
|MIMOZA
|DELIU
|2
|BUJAR
|KAPLLANI
|3
|INDRIT
|AGO
|4
|GAZMEND
|BYLYKU
|5
|ZHANETA
|TOLA
|6
|GERANT
|KOLLÇAKU
|7
|SILVANA
|MUÇA
|8
|ALAJD
|ALLA
|9
|DURIM
|KARAJ
|10
|FLUTURA
|SHQAU
|11
|ANDI
|ALBRAHIMI
|12
|AURELA
|XHEMALALLARI
|13
|ARLIN
|JAUPI
|14
|ARMEND
|KRASNIQI
|15
|ELDON
|LEKA
|16
|KLEJDA
|LIÇENJI
Qarku Fier
|Nr në listë
|Emri
|Mbiemri
|1
|ASTRIT
|HYSI
|2
|ERGEST
|LEKDUSHI
|3
|MIMOZA
|LEKA
|4
|ADMIR
|ILIAZI
|5
|ARTUR
|GJIKA
|6
|PRANVERA
|TROKA
|7
|ERSON
|MATA
|8
|XHAVIT
|GJINI
|9
|FLATUN
|FATMIRI
|10
|SUELA
|HOXHAJ
|11
|DANIEL
|KOÇI
|12
|GENTJANA
|HYKAJ
|13
|ARBAN
|ZHUZHUNI
|14
|KLEVIST
|DALIPAJ
|15
|ELIONA
|SEMANJAKU
|16
|BEKTASH
|GREMI
|17
|ANILA
|GJINI
|18
|ARDIT
|BUFI
|19
|ARDJAN
|JANI
|20
|KLEDI
|DURAJ
Qarku Gjirokastër
|Nr në listë
|Emri
|Mbiemri
|1
|FOTO
|VASILI
|2
|IRENA
|BUXHUKU
|3
|GRAMOZ
|MAMAJ
|4
|MERITA
|ALIKAJ
|5
|MYSTEHAK
|MUHA
|6
|LORENC
|JAUPI
Qarku Korce
|Nr në listë
|Emri
|Mbiemri
|1
|SONILA
|BOÇI
|2
|EDI
|GRABOCKA
|3
|RINELA
|PRIFTI
|4
|DANIEL
|SHAHOLLARI
|5
|NERITAN
|SEFERKOLLI
|6
|URIM
|BAJRAKTARI
|7
|DONALDI
|POLOSKA
|8
|ALBINA
|FRASHERI
|9
|KLARITA
|HYKE
|10
|ROMINA
|GORA
|11
|AGIM
|KRYEMADHI
|12
|ANILA
|MALELLI
|13
|ALIJE
|PILINÇI
Qarku Kukes
|Nr në listë
|Emri
|Mbiemri
|1
|FATMIR
|GJUTA
|2
|ARBËR
|LAÇI
|3
|ÇILJETA
|HAJDARMATAJ
Qarku Lezhe
|Nr në listë
|Emri
|Mbiemri
|1
|ELIDA
|HAFIZI
|2
|PASHKO
|GJETA
|3
|ALDA
|FRROKAJ
|4
|ALBERT
|LLESHI
|5
|LAURETA
|KOLA
|6
|GENTJAN
|MARKU
|7
|ERJONA
|ELEZI
|8
|EDISON
|GJEKA
Qarku Shkoder
|Nr në listë
|Emri
|Mbiemri
|1
|VIOLETA
|ALUSHI
|2
|MERIDIAN
|RAMCAJ
|3
|SEAT
|MUSHANI
|4
|VJOLLCA
|VUKZAJ
|5
|RENATO
|KAÇI
|6
|MEDINA
|FUSHA
|7
|KRISTIAN
|KOTA
|8
|KLAUS
|BOKA
|9
|ALBERT
|NDOCI
|10
|BESARA
|GJURGJEJ
|11
|FATJON
|KRAJA
|12
|ERIKOND
|MARDODA
|13
|KLODJANA
|LASKU
Qarku Tirane
|Nr në listë
|Emri
|Mbiemri
|1
|BEN
|BLUSHI
|2
|MIMOZA
|HAFIZI
|3
|AIDA
|NIÇO
|4
|MATILDA
|CARA
|5
|TOMI
|KALLANXHI
|6
|ARDIANA
|ÇAPI
|7
|EDRIN
|GAXHENJI
|8
|FLOGERTA
|BESHIRAJ
|9
|LAURETA
|ALIKAJ
|10
|BORA
|XHANIJA
|11
|EDMOND
|DYRMISHAJ
|12
|PETRIT
|BEQIRI
|13
|GJERGJ
|PRIFTI
|14
|KRESHNIK
|KOLNDREU
|15
|ENTELA
|KADRIU
|16
|ALBI
|SULO
|17
|ISMAIL
|TOPI
|18
|MATILDA
|BEQIRI
|19
|JAK
|PERPALAJ
|20
|LUMTURI
|PAPA
|21
|MERITA
|SHIMAJ
|22
|DRITAN
|STERKAJ
|23
|OLSI
|SHERIFI
|24
|ARBER
|NDREGJONI
|25
|MARION
|KAZAZI
|26
|ANILA
|VOGLI
|27
|VLADIMIR
|LAMA
|28
|ELIGERT
|UZUNI
|29
|KLODJAN
|KARAJ
|30
|NDUE
|PRELA
|31
|NEVRUZ
|MET-HASANI
|32
|JURGEN
|BAJRO
|33
|NURI
|KEÇA
|34
|WALTER BORISOVIC
|KRYEMADHI
|35
|KLAUDJA
|RESULAJ
|36
|XHULJANO
|SELAMI
|37
|HAMIT
|KOXHA
|38
|ANISA
|MEMUSHI
|39
|ANILA
|BACELLI
|40
|SOKOL
|RJEPAJ
|41
|ENKELED
|RESULAJ
Qarku Vlore
|Nr në listë
|Emri
|Mbiemri
|1
|KRENAR
|BRAHIMMUÇO
|2
|ALEKSANDER
|VERO
|3
|ANIDA
|DUKAJ
|4
|DRINI
|BROKAJ
|5
|GENTIAN
|MUÇOLLARI
|6
|FATMIR
|TOZAJ
|7
|RENATO
|DHIMA
|8
|EVEREST
|GROSLER
|9
|LINDITA
|ÇARÇIU
|10
|FLORJAN
|GJONI
|11
|MARINELA
|DOKO
|12
|NEVILA
|ALLIAJ
|13
|XHILDA
|KOÇIU