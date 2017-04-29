Blushi dorëzon listën e kandidatëve të LIBRA-s, ja 164 emrat

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Partia Lista e Barabartë (LIBRA) ka dorëzuar listën me 164 kandidatë bashkangjitur me 10 mijë firmat e qytetarëve në KQZ.

LIBRA dorëzoi listën në ditën e fundit të afatit për regjistrimin e kandidatëve për deputetë.

Blushi ka deklaruar se LIBRA ka zgjedhur njerëz të thjeshtë për të përfaqësuar popullin në parlament.

​Qarku Berat

Nr në listë Emri Mbiemri
1 ALMA LARUSHI
2 PLARENT ALEKSI
3 BRUNO QYTYKU
4 VASILIQI GERMAU
5 ALDI SARASELI
6 ENXHI GURI
7 ARTJON KOXHAJ
8 ESJONA ASLLANAJ
9 ENTILIAN GJATA

 

​Qarku Dibër

Nr në listë Emri Mbiemri
1 ARBEN ISMAILI
2 BESJAN ELEZI
3 BLEONA HOXHA
4 OLSION SMELI
5 ALBAN ÇELA
6 URIME STRAKA
7 EMRIJE KROSI

 

​Qarku Durrës

Nr në listë Emri Mbiemri
1 REZART KTHUPI
2 ERIDA KABASHI
3 MYSLIM GARDHI
4 FLORIAN NALLBANI
5 ANDI PIHO
6 HIGERTA BALI
7 ERVIN HALILI
8 KEOLA SELMAN
9 FLORJANA MAZRREKU
10 ARBEN SHAHINI
11 ENEA NDREU
12 DOMENIKO SINJARI
13 NELDA NASHO
14 ANTONIO CANIA
15 BLEDI ÇADRA

 

​Qarku Elbasan

Nr në listë Emri Mbiemri
1 MIMOZA DELIU
2 BUJAR KAPLLANI
3 INDRIT AGO
4 GAZMEND BYLYKU
5 ZHANETA TOLA
6 GERANT KOLLÇAKU
7 SILVANA MUÇA
8 ALAJD ALLA
9 DURIM KARAJ
10 FLUTURA SHQAU
11 ANDI ALBRAHIMI
12 AURELA XHEMALALLARI
13 ARLIN JAUPI
14 ARMEND KRASNIQI
15 ELDON LEKA
16 KLEJDA LIÇENJI

 

​Qarku Fier

Nr në listë Emri Mbiemri
1 ASTRIT HYSI
2 ERGEST LEKDUSHI
3 MIMOZA LEKA
4 ADMIR ILIAZI
5 ARTUR GJIKA
6 PRANVERA TROKA
7 ERSON MATA
8 XHAVIT GJINI
9 FLATUN FATMIRI
10 SUELA HOXHAJ
11 DANIEL KOÇI
12 GENTJANA HYKAJ
13 ARBAN ZHUZHUNI
14 KLEVIST DALIPAJ
15 ELIONA SEMANJAKU
16 BEKTASH GREMI
17 ANILA GJINI
18 ARDIT BUFI
19 ARDJAN JANI
20 KLEDI DURAJ

 

​Qarku Gjirokastër

Nr në listë Emri Mbiemri
1 FOTO VASILI
2 IRENA BUXHUKU
3 GRAMOZ MAMAJ
4 MERITA ALIKAJ
5 MYSTEHAK MUHA
6 LORENC JAUPI

 

​Qarku Korce

Nr në listë Emri Mbiemri
1 SONILA BOÇI
2 EDI GRABOCKA
3 RINELA PRIFTI
4 DANIEL SHAHOLLARI
5 NERITAN SEFERKOLLI
6 URIM BAJRAKTARI
7 DONALDI POLOSKA
8 ALBINA FRASHERI
9 KLARITA HYKE
10 ROMINA GORA
11 AGIM KRYEMADHI
12 ANILA MALELLI
13 ALIJE PILINÇI

 

​Qarku Kukes

Nr në listë Emri Mbiemri
1 FATMIR GJUTA
2 ARBËR LAÇI
3 ÇILJETA HAJDARMATAJ

 

​Qarku Lezhe

Nr në listë Emri Mbiemri
1 ELIDA HAFIZI
2 PASHKO GJETA
3 ALDA FRROKAJ
4 ALBERT LLESHI
5 LAURETA KOLA
6 GENTJAN MARKU
7 ERJONA ELEZI
8 EDISON GJEKA

 

​Qarku Shkoder

Nr në listë Emri Mbiemri
1 VIOLETA ALUSHI
2 MERIDIAN RAMCAJ
3 SEAT MUSHANI
4 VJOLLCA VUKZAJ
5 RENATO KAÇI
6 MEDINA FUSHA
7 KRISTIAN KOTA
8 KLAUS BOKA
9 ALBERT NDOCI
10 BESARA GJURGJEJ
11 FATJON KRAJA
12 ERIKOND MARDODA
13 KLODJANA LASKU

 

​Qarku Tirane

Nr në listë Emri Mbiemri
1 BEN BLUSHI
2 MIMOZA HAFIZI
3 AIDA NIÇO
4 MATILDA CARA
5 TOMI KALLANXHI
6 ARDIANA ÇAPI
7 EDRIN GAXHENJI
8 FLOGERTA BESHIRAJ
9 LAURETA ALIKAJ
10 BORA XHANIJA
11 EDMOND DYRMISHAJ
12 PETRIT BEQIRI
13 GJERGJ PRIFTI
14 KRESHNIK KOLNDREU
15 ENTELA KADRIU
16 ALBI SULO
17 ISMAIL TOPI
18 MATILDA BEQIRI
19 JAK PERPALAJ
20 LUMTURI PAPA
21 MERITA SHIMAJ
22 DRITAN STERKAJ
23 OLSI SHERIFI
24 ARBER NDREGJONI
25 MARION KAZAZI
26 ANILA VOGLI
27 VLADIMIR LAMA
28 ELIGERT UZUNI
29 KLODJAN KARAJ
30 NDUE PRELA
31 NEVRUZ MET-HASANI
32 JURGEN BAJRO
33 NURI KEÇA
34 WALTER BORISOVIC KRYEMADHI
35 KLAUDJA RESULAJ
36 XHULJANO SELAMI
37 HAMIT KOXHA
38 ANISA MEMUSHI
39 ANILA BACELLI
40 SOKOL RJEPAJ
41 ENKELED RESULAJ

 

​Qarku Vlore

Nr në listë Emri Mbiemri
1 KRENAR BRAHIMMUÇO
2 ALEKSANDER VERO
3 ANIDA DUKAJ
4 DRINI BROKAJ
5 GENTIAN MUÇOLLARI
6 FATMIR TOZAJ
7 RENATO DHIMA
8 EVEREST GROSLER
9 LINDITA ÇARÇIU
10 FLORJAN GJONI
11 MARINELA DOKO
12 NEVILA ALLIAJ
13 XHILDA KOÇIU

 

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