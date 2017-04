Nga Keivin Sula

Tirana-Partizani,objektiva të ndryshëm, mision i përbashkët.

Situata dhe rrethanat që shoqërojnë aktin e 149 mes tyre,na sjellin në memorie shprehjen “derbi nuk luhet, por fitohet” dhe ky i sotmi është natyrshëm një nga ato. Prej Shkurtit të 2014-ës bardh e blutë nuk bëhen dot ‘zotër” të qytetit me 12 ndeshje radhazi pa fitore përballe rivaleve historikë. Diferenca aktuale mes ekipeve është aq e madhe, saqë Partizani ka marrë 7 pikë në tri ndeshjet e fundit, ndërkohë që Tirana ka luajtur 13 ndeshje për të marrë gjashtë,dhe tashmë e sheh veten të kërcënuar nga rënia 1 kategori më poshtë.

Në konferencën e djeshme për shtyp trajneri Mirel Josa u mundua të largonte tensionin nga skuadra e tij,pasi për të fatet e sezonit të Tiranës varen nga 6 ndeshjet e fundit dhe jo vetëm nga ky 90-minutash. Sa i përket formacionit që do të zbresë në fushë, Josa më shumë mundësi do ta interpretojë manovrën ofensive ndryshe nga javët e fundit. Sipas zërave të fundit Merveil do të marrë vendin e Moise në të majtë të sulmit dhe do ti bashkëngjitet Takut dhe Edeh në këtë repart.

Aktivizimi i Aquah përkrah Karabecit dhe Dajës, përkthehet në një mesfushe me stabile dhe defensive që mund të harmonizohet më së miri me repartin e mbrojtjes, pasi pikërisht mbrojtja mund të jetë burimi kryesor nga ku mund të vijnë dhimbjet e kokës për trajnerin bardh e blu.

Mungesa e zv. kapitenit Muca, bën që dyshja e qendrës së mbrojtjes të përbehet nga Teqja dhe Turtulli, me këtë të fundit që do vihet për herë të parë përpara përgjegjësisë së një Derbi. Nga ana tjetër trajneri i të kuqve Sulejman Starova ka preferuar heshtje për shtyp,ndërsa formacioni mbetet enigmë. Partizani kërkon titullin dhe është i dënuar për të fituar, ndërsa për popullin bardh e blu, çfarë mund të shijoje me shume ne nje sezon plot dhimbje se sa t’i heqesh titullin nga duart rivaleve te perjetshem.

Mbremja e se premtes do te jete e gjitha per derbin e kryeqytetit.