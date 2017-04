Takimi me Ambasadorët, Nard Ndoka nxjerr bllof Mesila Dodën (VIDEO)

Kreu i Partisë Demokristiane Nard Ndoka, është një nga politikanët më karizmatikë në Kuvendin e Shqipërisë, këtë gjë e ka treguar edhe gjatë ditës së sotme.

Pas deklaratës së deputetes së PDIU-së Mesila Doda, e cila theksoi se gjatë takimit me ambasadortë e SHBA-,BE dhe OSBE se ka patur një debat të fortë me kreun e misionit të OSBE-së në vendin tonë David Borchardt, ka ardhur dhe batuta r radhës e Ndokës.

“Mesila nuk ka folur fare në takimin me ambasadorët. Betohem! Erdhi 15 minuta me vonesë dhe nuk foli fare, vetëm nëse i ka thënë në korridor” tha Ndoka para gazetarëve.

Ndërkohë që vetë Doda deklaroi më herët se:

“Anëtarët e opozitës ngritën shqetësimet e tyre dhe më pas pata një bisedë jo shumë miqësore me ambasadorin e OSBE, i cili ka deklaruar se mos pjesëmarrja e opozitës do jetë një problem, por vetëm një fjali në raportin e OSBE, ndërsa ndryshimi i Kodit dhe kërkesa për më shumë transparencë dhe administrim dhe numërim të partive parlamentare do të ishte një problem i madh dhe ODHIR këtë nuk do ta lejonte. Kinezërira të tilla nuk e ndihmojnë procesin por na përjashtojnë edhe ne të tjerëve, ose të gjithë palët do të jenë kontrollues të sistemit ose këta zotërinjtë që marrin rrogën këtu në Shqipëri do duhet të kuptojnë që ky vend nuk do të kthehet në diktaturë dhe mos punojnë për vendosjen e diktaturës, këtë nuk do ta lejojmë.