Meta zgjidhet sot President, porosia e Ramës për deputetët: Asnjë të mos mungojë!

Ditën e sotme në orën 17:00 do të mblidhet Kuvendi i Shqipërisë për raundin e katërt të zgjedhjes së Presidentit pas dështimit të 3 raundeve radhazi, dhe pritet të zgjidhet Presidenti i Republikës, pasi tashmë ka një emër për të cilin edhe PS ka dhënë konsensusin.

Para fillimit të kësaj seance do të zyrtarizohet edhe kandidatura e Ilir Metës për President.

Po sot në mëngjes kryeministri Rama ka thirrur mbledhjen e grupit parlamentar, ku pasi ka njohur deputetët me vendimin e marrë dje nga Kryesia, siç raportoi për BalkanWeb gazetarja Marsela Karapanco, u ka kërkuar që askush të mos mungojë në seancën e sotme.

“Të mos ketë asnjë lloj skandali. Merrni masat që mos bllokohet procesi. Askush të mos mungojë në seancë”, ka këshilluar Rama deputetët socialistë.

Mbrëmë LSI ndërmori hapin dhe propozoi dy emra për president, Petrit Vasilin dhe Ilir Metën. Në njoftimin zyrtar thuhet: “Bazuar në urdhrin nr. 39, datë 27.4.2017″>2017 të Kryetarit të Kuvendit z. Ilir Meta dhe në vendimin nr. 10, datë 27.4.2017″>2017 të Konferencës së Kryetarëve, rendi i ditës është si më poshtë vijon:

1. Për zhvillimin e votimit të katërt për zgjedhjen e Presidentit të Republikës. (neni 87, 88 të Kushtetutës, neni 109 Rregullore Kuvendi, votim me shumicë të cilësuar me 3/5 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit) ”

Ndërsa Partia Socialiste e ka konfirmuar dhe miratuar kandidaturën e kreut të Kuvendit, Ilir Meta, për postin e presidentit të ri të vendit. Në një deklaratë për mediat, deputeti i Partisë Socialiste, Taulant Balla, u shpreh se grupi parlamentar i Lëvizjes Socialiste për Integrim (LSI), ka propozuar emrin e kreut të kësaj partie politike, njëkohësisht kryetar i Kuvendit, Ilir Meta, dhe ministrin aktual të Drejtësisë, Petrit Vasili, si kandidatë për postin e presidentit të ri të vendit.

“Grupi parlamentar i LSI-së, pra struktura drejtuese e kësaj partie, na njohën me dy propozime shumë të mira: me propozimin e ardhur nga LSI për Petrit Vasilin dhe me propozimin tjetër, atë për Ilir Metën. Kryesia e PS-së pasi u njoh me propozimet e ardhura nga strukturat drejtuese të partisë LSI, vendosi në mënyrë unanime nga këto dy kandidatura të mbështesë kandidaturën e Ilir Metës”, theksoi Balla.

I ftuar në “Top Story” në Top Channel, edhe kryeministri Rama tha se Meta është kandidati ideal, i prerë të jetë me të gjithë dhe me asnjë. “Nuk njoh askënd të jetë i prerë për të qënë me të gjithë e me askënd . Meta është një kandidat për president që vjen natyrshëm, sepse është situata e tillë që kërkon Ilir Metën president”, tha Rama.

Sipas Ramës, është një president që me siguri mund të kompensojë boshllëkun e madh që kemi patur deri më tani. “Është një President i lidhur me të gjithë. Ka akses tek të gjithë, flet me të gjithë dhe u thotë të gjithëve se çfarë mendon. Kjo është një zgjidhje ideale edhe për vetë PD”, tha ai.