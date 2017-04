Çdo të ndodhë me LSI-në pas ikjes së tij dhe kush do ta drejtojë, ja si përgjigjet Meta

Presidenti i Ri i republikës, Ilir Meta gjatë deklaratës së tij të parë për mediat, pas marrjes së detyrës, nuk harroi të falënderonte dhe Bujar Nishanin për urimin. Ai foli dhe per te ardhmen e LSI. “Nëse LSI do të rrudhej, ajo do ta meritonte këtë gjë. Në rast se fuqia e kësaj force politike është e bauzar vetëm tek një person,. Unë mendoj se LSI do fuqizohet dhe do rritet, pasi ka mjaftë drejtues dhe drejtuese të aftë, të jashtëzakonshme”, tha ai.