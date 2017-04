Protesta e opozitës: Daullja bie për ata që kanë vesh !

Nga Nebil Çika

Nga Çadra ne në gjithë vendin . Opozita paralizuar dje për një orë qarkullimin ne Shqipëri duke dëshmuar forcën dhe mbështetjen e saj popullore ne prag te vizitës ne Shqipëri te të dërguarve të BE-së David McAllister dhe Knut Fleckenstein te cilët pritet te negociojnë me opozitën dhe qeverinë një zgjidhje për krizën politike ne vend . Prej 66 ditësh opozita po proteston non stop për zgjedhje te lira e te ndershme te cilat sipas saj mund te realizohen vetëm me një qeveri teknike . Qeveria po mundohet te injoroje protesten dhe sidomos forcen dhe mbështetjen e saje ndërkohe qe me cinizëm vazhdon te provokoje qytetaret dhe opinionin publik duke mohuar çdo akuze te opozitës pjese e një realiteti qe e shohin dhe e prekin te gjithë. Askush, as me optimistet nuk e kane besuar në fillim se opozita do te arrinte te merrte një mbështetje kaq te gjatë e te vendosur nga qytetarët gje qe tani nuk mund te mos merret dot seriozisht nga askush. Kur flas per seriozitet sigurisht qe nuk e kam fjalën për qeverinë dhe Ramën, por për opinionin publik shqiptare dhe veçanërisht atë ndërkombëtar qe me sa duket nuk eshtë informuar mire e qarte per ate qe po ndodh këtu. Kështu qe protesta e sotme nuk ka asnjë mundësi te ketë kaluar pa rënë ne sy te tyre, nëse jo atëherë janë ata qe s’duan te shikojnë e te dëgjojnë për atë qe po ndodh këtu prej 66 ditësh nën hundën e ambasadoreve te tyre ne Tirane. Por kjo ka pak apo aspak shanse te ndodhe pasi një injorim i opozitës dhe qytetareve ne proteste nga ndërkombëtaret do ta çonte reagimin ne përmasa e forma te tjera qe mund ta çonin, jo vendin por edhe rajonin ne destabilizim .

Fakti qe ketu ka nje proteste, qe mija qytetare çdo ditë për me shume se dy muaj po qëndrojnë ne shesh tregojnë se Shqipëria ka një problem te madh per te cilin opozita ka drejtuar gishtin tek qeveria . Ne fakt nga zgjedhjet e blera e te vjedhura tek droga e kriminalizimi i politikes dhe administratës shtetërore janë shumë probleme po me qe kumbar e tyre është qeveria . Zgjidhja e tyre është vetëm një : largimi i qeverisë . Ketë nuk ka shqiptar i përgjegjshëm mendërisht e moralisht te mos ta kuptoje e pranojë, ndërkombëtaret po e po . Rreziku i blerjes e vjedhjes se zgjedhjeve nga krimi i organizuar për llogari të qeverisë është tashmë jo vetëm i dyshuar por i provuar me fakte e prova konkrete . Vetëm pak dite me pare 17 zyrtare te shtetit, police e doganiere janë arrestuar për implikim në trafik ndërkombëtar droge gje qe dëshmon se çfarë është ne gjendje te beje krimi i organizuar e trafiku i dregës ne këtë vend . Kur krimi i organizuar arin te korruptoje 17 zyrtarë te shtetit vetëm ne një fraksion te trafikut te drogës mendoni fare mund tu beje kumisionerëve e numëruesve te votave ne te gjithë vendin. Vetëm ky fakt do tu mjaftonte njerëzve normale, përfshi edhe emisarët ndërkombëtarë , për te kuptuar se sa te drejte ka opozita ne kërkesën e sajë për qeveri teknike si e vetmja shprese por zgjedhje te lira e te ndershme ne këtë vend . Kjo deri tani nuk ka ndodhur dhe në rastin me te mirë partneret ndërkombëtare kane dëshmuar se e kane kuptuar qarte atë qe po ndodh këtu e ne rastin me te keq krimi i organizuar , ashtu si me policet e doganierët , mund te ketë mbërritur ne forma nga me te ndryshmet deri tek ata, ndryshe nuk shpjegohet qëndrimi i disa prej tyre rezidente apo jo ne Shqipëri. Protesta e sotme, forca dhe mbështetja qytetare për te nuk u jep emisarëve te BE-se qe vijnë nesër asnjë shans te injorojnë realitetin ne mos nuk duan vete tw shohin e ta dëgjojnë atë. Prandaj them se protesta e sotme me shume se sa kundër Ramës e qeverise shërben si prova qei heq mundësinë atyre te pretendojnë tek te huajt se ne Shqipëri nuk ka probleme e as proteste serioze por edhe si prova e zjarrit për emisarët e BE-se, qëllimin dhe raportin e tyre me krizën politike ne sytë e opinionit publik shqiptar e evropian . Na duhet te presim sot për ta kuptuar këtë. Daullet bien për ata qe kanë veshë !