Kjo është gjyshja me më shumë nipër dhe mbesa në botë, nuk do tju besohet sa është numri i tyre (FOTO)

Margaret Howarth, një 97- vjeçare angleze nga Middleton në Manchester, beson se është gjyshja me më shumë nipër dhe mbesa në botë. Howarth ka 154 nipër dhe mbesa: 45 nipër dhe mbesa janë me moshë mesatare mbi 40 vjeç, 84 janë në moshë madhore dhe 25 prej tyre janë stërnipërit dhe stërmbesat e saj. Howarth ka 12 fëmijë me burrin e saj të ndjerë Robert, ndërkohë që ajo kujton se tre prej fëmijëve i kanë vdekur ndërsa Patricia, Christine dhe Kathleen, si dhe djemtë James, William, John, Michael dhe Steven, gëzojnë shëndet të plotë dhe janë rreth moshës 50 deri në 70 vjeç. Më i vjetri nga nipërit e saj është 52-vjeçari Anthony Conroy, ndërsa më i riu është stërnipi i saj Jack Gavin, vetëm 7 muajsh. Margaret ka lindur në vitin 1919 ndërkohë që u martua me Robertin në vitin 1939 dhe për vite me radhë punoi në fabrika të ndryshme./clubfb