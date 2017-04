Pas thirrjes së Bashës për protestë pa dhunë në rrugët kombëtare, Rama mpreh vëmendjen

Sot, kryeministri Edi Rama, u ka uruar qytetarëve mirëmëngjesin me vëmendjen e mprehur nga protesta e opozitës në rrugët kombëtare dhe duke publikuar foton e një policeje të qarkullimit rrugor, u ka kujtuar shqiptarëve dhe indirekt protestuesve se këta policë të qarkullimit rrugor janë “ëngjëjt mbrojtës” të rregullit.

Duket se kujtesa që bën Rama nuk do të jetë e nevojshme për protestuesit, që do të bllokojnë sot trafikun kombëtar për 1 orë, nga ora 11:0 deri 12″00 sepse kreu i opozitës, Lulzim Basha, e ka theksuar në thirrjen e tij publike se “asnjë lule nuk do të dëmtohet, asnjë gjë nuk do të thyhet. Trafiku do të bllokohet për një orë, por trafiku i drogës, trafiku i krimit, trafiku i votave, trafiku i parave të pista të korrupsionit do të marrin fund një herë e mirë. Dhunë në protestat e opozitës së bashkuar dhe qytetarëve të Republikës së Re nuk ka e nuk ka për të patur! Dhuna është tipar i dobësisë morale, dhuna është tipari dallues i frikacakëve dhe ne jemi njerëz të kurajos qytetare.”

Ky është mesazhi i Ramës në Fb:

“Mirëmëngjes dhe ju uroj një ditë të mbarë me këtë imazh të një prej “engjëjve mbrojtës” të rregullit në rrugët e vendit ????

Ermela Lika, pasi ka kryer me rezultate të shkëlqyera Akademinë e rilindur të Sigurisë është bërë pjesë e #PolicisëQëDuam bashkë me 888 gratë dhe vajzat me gradë, të cilat i janë bashkuar forcave të rendit tre vitet e fundit.

Mirënjohje dhe respekt për çdo punonjës të Policisë së Shtetit, që me përkushtimin dhe profesionalizimin e saj apo të tij, ka bërë të mundur kthimin e besimit të qytetarëve tek uniformat blu.

Shumë është bërë. Ende më shumë mbetet për t’u bërë. Por edhe shumë ka për të humbur nëse ndalemi sot.”