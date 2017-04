Këngëtarja gjermane e Eurovision bën shqiponjën, por komentuesit “e kryqëzojnë”

Tweet on Twitter

Në Eurovisionin e këtij viti që do të mbahet në Kiev të Ukrainës, pritet që Gjermania të përfaqësohet nga këngëtarja Levina.

Ajo do të paraqitet me këngën “Perfect Life”, me të cilën u përzgjodh si fituese në kompeticionin kombëtar në Gjermani.

Së fundmi Levina ka qenë në Tiranë, dhe vetë ajo ka postuar në Facebook një foto ku duket duke bërë krahët e shqiponjës.

“Mirëdita Tirana, çfarë vendi i bukur, faleminderit për mikpritjen. Sot mësova për këtë shenjë që përfaqëson zogun e flamurit shqiptar” ‘të festojmë diversitetin’,- shkruan Levina.

Por foto e saj me një mesazh të ëmbël nuk është pritur aq mirë nga komentuesit që e kanë kritikuar pasi sipas tyre shqiponja nuk mund të quhet thjesht zog, por është një simbol për shqiptarët që duhet trajtuar me respekt.

Nuk e dimë nëse kjo foto e saj me shenjën e shqiponjës është thjesht një entuziazëm i këngëtares me kontaktin me Shqipërinë, apo është një mënyrë për të tërhequr vëmendjen e qytetarëve, për të marrë votat në Eurovision 2017. /Blitz.al/

Kjo është kënga e saj me të cilën do të paraqitet në Kiev: