Pamje të pa publikuara/ Pse policia duhet të nxjerrë Olsin nga Big Brother

Sot puntata e “Fan Club” në Top Channel me moderatore Albana Osmanin dhe opinionist Olti Currin, ka nisur me një moment shumë delikat nga shtëpia e Big Brother.

Në një moment kur Olsi ka qenë duke debatuar me Damianon, Olsi në tone të larta i thotë Damianos: “Hajde me mua të të mësoj të fitosh 100 mijë euro në një rrugë” duke nënkuptuar kështu që të merret me drogë.

Në studio, Olti Curri ka thënë se në fakt ky rast duhet të ndiqet edhe nga policia sepse kjo është e patolerueshme dhe nëse Olsi e ka thënë me shaka kjo nuk ka kuptim. “Aty brend të gjithë japin mesazh, me shpresën që njerëzit të çojnë mesazh duke i mbrojtur, Olsi përmend këto sepse këto çunat që thotë mund ta votojnë por kjo nuk është gjithmonë e suksesshme. Jo përzieva mallin, shita mallin, i bëj 100 mijë euro, po nëse i bëjë këto nuk do ishe në Big Brother sepse nuk do kishe nevojë për ato lekë. Nuk është çudi që Olsin ta shofim këtu herës tjetër me këto gabime që bën!” – është shprehur Olti. /Blitz.al/