Tritan Shehi reagon për deklaratat e Ramës për DASH

Komentet e Z.Rama per Deklaraten e Departamentit te Shtetit jane spekullative, tendencioze dhe i shmangen zgjidhjes se problemeve tona.

Ne deklarate theksohet qartesisht “mbeshtetja ndaj Shqiperise” edhe per te realizuar reformen ne drejtesi dhe jo mbeshtetja ndaj Qeverisjes, maxhorances, dikujt tjeter, qofte dhe per ndryshimet ne drejtesi kjo.

“Shqiperia” nuk eshte vetem Z.Rama apo PS.

PD, si pjese e ” Shqiperise” eshte e involvuar seriozisht per nje Reforme ne Drejtesi, per Drejtesi te Pa Varur e mirepret qartesisht ndihmen e SHBA.

Ne deklarate i behet thirje Forcave Politike Shqiptare te marin pjese ne zgjedhjet e ardheshme, pa permendur daten “18 Qerdhor” aty, por te shtuar ne komentet e Z.Rama, vecse nga ai.

PD asnjehere nuk ka thene qe do te bojkotoje zgjedhjet, ajo kerkon plotesimin e konditave per te siguruar zgjedhje te lira e te ndershme, pavaresisht dates se tyre, qe nuk permendet edhe ne deklaraten e DASh.

SPEKULLIMET E QELLIMSHME TE Z.RAMA NUK JANE SERIOZE DHE AS PRODUKTIVE.