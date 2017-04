Sfida që qyteari i bëri Ramë e që detyroi kryeministrin të thërrasë në ndihmë Kushtetutën: Pse nuk ja le në dorë Metës zgjidhjen?!

Kryeministri Rama është vënë në vështirësi nga një komentues sot pas publikimit të një reagimi për deklaratën e kreut të PD Basha.

Rama shkruante në një status se Basha e paska interpretuar thirrjen e Departamentit të Shtetit që gjithë partitë të hyjnë në zgjedhje, si një mbështetje për fantazinë e tij se po nuk hyri PD në zgjedhje, zgjedhjet nuk u bëkan as sipas Shteteve të Bashkuara!Në fakt është e kundërta.

Dhe i menjëhershëm ka qënë komenti i cili i shkruan Ramës se nëse nuk je i aftë të zgjidhësh situatën lerja në dorë Metës mbase ai e zgjidh?

Kjo është përgjigja e kryeministrit:

I nderuar Arber, gjerat qe i ka zgjidhur Kushtetuta, mbi bazen e parimeve te vjetra sa vete demokracia, nuk kane nevoje per zgjidhje sepse jane te zgjidhura😀 Një parti që sillet si i marri që kërcënon lagjen se do hidhet nga maja e pallatit, nuk është problem as i Kushtetutës, as i popullit, as i partive normale, po kërcënimi i vetvetes me vetëvrasje.