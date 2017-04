Përqafimi i nismës/ Historia me koshat dhe ndarjen e mbetjeve në burim mbetet komplekse

“Hedhja e mbeturinave jashtë kazanit është një kulturë e përgjithshme në Shqipëri dhe nuk po gjen një zgjidhje, sepse ende duhet kohë që të gjithë të bëjnë gjërat e duhura dhe jo të gabuarat”

Historitë që ndodhin në Shqipëri janë nga më të ndryshmet dhe nga më të çuditshmet, pasi kështu janë dhe njerëzit. Një histori e cila dita ditës po bëhet më e çuditshme është dhe hedhja e mbeturinave në kosha. Në shumë kosha shikon hedhje nga më të ndryshme, pasi disa lënë gjysmën e qeses jashtë, disa e lënë mbi kapak, por ka dhe nga ata që janë akoma të të çuditshëm, pasi pëlqejnë që ti lënë mbeturinat jashtë. Këta banorë që bëjnë këtë gjë kanë filluar që të mbajnë pastër koshat e plehrave dhe të ndotin ambientin rreth tyre. Kemi parë në shumë rrugë kazanë të tej mbushur, por tani ka dalë në modë që kazanët të jenë bosh. Për këtë arsye shumë njerëz i zgjedhin mbeturinat afër kazanit, pa u shqetësuar se mund të ndotin ambientin. Por në disa raste kazanët janë të boshatisur dhe hapësira e tyre përreth është plot e për plotë. Kjo ndodh për një sërë arsyesh, pasi njerëzit përtojnë për të bërë dy hapa më shumë dhe e hedhin qesen nga larg. Dikush për të mos bllokuar trafikun e hedh që nga dritarja e makinë, por duke qenë larg qesja përfundon në shumë raste jashtë kazanit. Dikush tjetër e hedh nga dritarja e pallatit, por nuk ka shumë talent në basketboll dhe nuk shënon dot. Dikush tjetër e shikon të arsyeshme që të lërë hapësirë në kazanë për të tjerët dhe e hedh me vetëdije jashtë kazanit. Të gjitha këto arsye të renditura më sipër janë një problem shumë i madh, pasi shpesh herë përbëjnë edhe një problem për punonjësit e pastrimit, pasi përveç koshave duhet që të mbledhë edhe mbeturinat rreth tij. Hedhja e mbeturinave jashtë kazanit është një kulturë e përgjithshme në Shqipëri dhe nuk po gjen një zgjidhje, sepse ende duhet kohë që të gjithë të bëjnë gjërat e duhura dhe jo atë që është gabim. Nga shumë foto të shkrepura nëpër rrugët e Tiranës, menduam që të ndajmë me lexuesin veten disa prej tyre që janë shkrepur në rrugë të ndryshme të Tiranës. Kazanët e plehrave janë në një afërsi vetëm 5 minuta nga qendra e kryeqytetit, por përsëri qytetarët nuk janë ndërgjegjësuar për të hedhur mbeturinat në vendin e caktuar. Gjendja në kazanët e tjerë në Tiranë është e njëjtë me këto foto, por do ti ndajmë me ju në javët ne vijim.