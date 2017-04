Kritikat e Taulantit për bllokimin e rrugëve nga opozita/ Le t’i kujtojmë pak Ballës djegien e gomave nga PS në 2011 (FOTO)

Tweet on Twitter

Gjatë një takimi me banorët e Librazhdit sot deputetit Taulant Balla ka komentuar deklaratat e kreut të opozitës Lulëzim Basha për bllokime rrugësh. Balla i quan këto deklarata si papërgjegjshmëri nga ana e kreut të PD Lulzim Basha.

Ndër të tjera Balla tha se: “Lojërat e vitit 1997 dhe rreziqet që ato mbartin në vetvete nuk duhen rikthyer më në Shqipëri. Shqiptarët nuk meritojnë të kenë drejtues politikë të cilët vënë interesin e tyre politik mbi interesin e Shqipërisë sepse interesi politik i Lulzim Bashës sot është mospjesëmarrja në zgjedhje për shkak të frikës nga Vettingu dhe frikës nga rezultati i zgjedhjeve. Të kesh frike nga vota e popullit do të thotë të mos dish të respektosh popullin tënd, atë popull që të ka dhënë mandatin për të qeverisur. Edhe pse nuk i marr seriozisht deklaratat e Lulzim Bashës dua t’i them se është mirë të mos i çojë ndërmend ato deklarata të papërgjegjshme që ai i hedh si shashka. Shqiptarët sot kanë nevojë për vende pune dhe kush është kundër Vettingut edhe kundër vendeve të punës së shqiptarëve; kush është për qeveri teknike është kundër ekonomisë së Shqipërisë, çka do të thotë sërish kundër vendeve të punës. Të mos ta çojë ndërmend Lulzim Basha të bllokojë rrugët sepse shqiptarët kanë plot halle, njerëzit duhet të shkojnë në punë, në shkolle apo në spitale. Çdo përpjekje për destabilizim është kundër interesave të Shqipërisë”, ka deklaruar Balla.

Sigurisht që destabiliteti i vendit dhe demonstratat e dhunshme nuk i shërbejnë vendit, dhe ne fakt opozita gjithe keto kohe ka treguar se eshte kunder ketyre skenareve. Po ashtu perfaqesuesit e larte te opozites kane bere te ditur se cdo akt i mos bindjes civil do jete paqesor e nuk do kete synim dhunen. Por per tiu rikthyer deklaratave te Ballës, na duhet ti kujtojme deputetit ‘rilindas’ e prishjen e rendit dhe shkatërrimin e bërë nga partia e tij në vitin 2011.

Kështu që për të kuptuar më qartë le të bëjmë një retrospektivë të ngjarjeve të ngjashme si kjo. Në 2011 deputetë të Partisë Socialiste paraprinë turma të shumta njerëzish për bllokim në pikat kyçe në akset nacionale, nga Jugu në Veri. Durrësi, Fieri, Vlora, Berati, Gjirokastra e Lezha e rrethet e tjera u izoluan për mbi 2 orë, pasi protestuesit bllokuan qarkullimin e mjeteve.

Sic shihet edhe nga fotot Partia Socialiste me simpatizantët e saj bllokuan rrugë, dogjën goma dhe shkatërruan objekte.

