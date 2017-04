Zbardhet skenari i PS, ja deri kur kërkon shtyrjen e afatit për regjistrimin e koalicioneve

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve merr sot në shqyrtim kërkesën e PS-LSI për shtyrjen e afatit të regjistrimit të partive dhe koalicioneve zgjedhore që ka skaduar zyrtarisht më 19 prill. Përfaqësuesi ligjor i PS-së në KQZ, Eridian Salianji ka sqaruar këtë kërkesë të maxhorancës duke e lidhur me situatën jo normale politike.

Ai tha se PS dhe LSI nuk kërkojnë shtyrje të zgjedhjeve por vetëm disa ditë kohë që t’i jepet mundësia të regjistrohet edhe opozita e në këtë mënyrë të respektohet Kushtetuta. Vija e kuqe sipas Salianjit do të ishte 28 prill.

Eridian Salianji: Është një kërkesë që është bërë nga PS mbështetur nga LSI. Vjen në një kohë jo normale për një proces zgjedhor. Këtu në KQZ po përgatitet procesi zgjedhor për 18 qershorin por situata politike nuk është e mire që do të thotë se kemi opozitën të regjistruar për zgjedhjet e 18 qershorit. PS dhe LSI në mënyrë të vazhdueshme opozita si institucion të bëhet pjesë e zgjedhjeve të datës 18 qershor. Gjatë kësaj kohe dhe në ditët në vazhdim janë negociatat që t’i bëjnë të mundur opozitës të hyjë në zgjedhje.

Ne kërkojmë një qëndrim nga ana juaj në lidhje me koalicionet zgjedhore. Kemi bërë një kërkesë ku kemi kërkuar të mbani një qëndrim. për ne më e rëndësishme procesi zgjedhor, 18 qershori dhe hyrja e opozitës në zgjedhje se afatet. Afatet janë caktuar të bëjnë të mundur zhvillimin e çdo procedure ligjore deri më 18 qershor. Ne kmi kërkuar shtyrjen me disa ditë. Shtyrja me disa ditë nuk e cenon procesin ligjor. Afati për ne nuk është i ngurtë, jo prekluziv, në një situatë normale duhet të respektohej nga palët, por sot nuk është situata normale. për ne më e rëndësishme është zbatimi i Kushtetutës që në 18 qershor të jenë të gjitha palët. Me shtyrjen e afatit ne i referohemi sërish moscenimit të procesit zgjedhor. Deri në datën 28 prill nuk cenohet procesi zgjedhor. Është një kufi ligjor. Ligji thoshte që jo më vonë se 60 ditë para zgjedhjeve të regjistroheshin por edhe Kushtetuta iu jep të drejtë të gjithëve të garojnë. Ne kërkojmë që t’u japim mundësi një javë.

