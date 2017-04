Paralajmërimi i Dukës, “priten 2 kokat” e gjyqtarëve me stemën e FIFA-s

Armando Duka paralajmëroi dje në një takim që mbante me studentët e universitetit “Aleksandër Xhuvani” se do merreshin masa ndaj arbitrave të cilët kishin gabuar me gjykimet e tyre. Kjo pasi nga shumë presidentë të Superligës ishin bërë ankesa për dashakeqësi të ‘bluzave të zeza’ duke favorizuar ekipe të ndyrshme.



Pas paralajmërimit duket se ka ardhur edhe vendimi nga FSHF që pezullon dy gjyqtarë me stemën e FIFA-s. Andi Koçi dhe Lorenc Jemini janë pezulluar për një kohë të pacaktuar ndyshe nga se ka ndodhur në rastet e tjera kur gjyqtarët kanë gabuar. Duke nënkuptuar se gabimet nuk kanë qenë njerëzore, raporton ‘top channel’.



Në fakt, as Jemini e as Jorgji nuk gjykuan në Kategorinë Superiore fundjavën e shkuar dhe në Kupën e Shqipërisë të mërkurën, por ata u vunë në qendër të kritikave për vendimet e tyre në takimet e para dy javëve.