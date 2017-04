Lajmi i Fundit/ Basha mbledh aleatëtt në selinë blu

Lulzim Basha mbledh me urgjencë aleatët e tij në selinë e Partisë Demokratike, për t’ju komunikuar vendimin për përshkallëzimin protestës, siç bëjnë me dije burime të News 24.

Të njëjtat burime saktësojnë se mbledhja ka nisur rreth orës 18:45 dhe Lulzim Basha pritet të diskutojë me ta për protestat që do zhvillohen në rrethe, para protestës së 7 majit në Kavajë.

Paraditen e sotme ai mblodhi në seli kryetarët dhe sekretarët e degëve të partisë, ku ka diskutuar për shtrirjen e protestës në çdo rreth, e cila do ndërthuret edhe me bllokimin e akseve kombëtare kryesore.

Një burim i tha News24 se protestat në rrethe pritet të mbahen paralelisht me çadrën e vendosur para zyrës së kryeministrit. Drejtuesit demokratë nuk përcaktuan një datë se kur do të mund të nisin protestat në rrethe, por parashikohet që përshkallëzimi i qëndrimit të opozitës të nisë në ditët e ardhshme, ditë të cilat përkojnë me nisjen e negocimit ndërkombëtar pasi vendin tonë pritet ta vizitojë David McAllister, i dërguari i kancelares Merkel dhe Partive Popullore Europiane, i cili do ndërmjetësojë dialogun mes palëve. Protestat në rrethe pritet të mbahen para protestës kombëtare të paralajmëruar në 7 maj në Kavajë.

Për këtë qëllim një grup prej afro 10 deputetësh kanë zbarkuar në Kavajë dhe do të qëndrojnë çdo ditë deri ditën e 7 majit, ditë kur simpatizantët e majtë do i drejtohen kutive të votimit, ndërkohë që opozita do të bëjë të pamundurën për të pamundësuar procesin zgjedhor.