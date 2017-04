Gjici surprizon lojtarët, 20 mijë euro shpërblim i papritur përveç rrogave

Rikthimi i Kukësit në vend të parë duket se ka kënaqur jo vetëm sportdashësit dhe stafin, por më kryesorja është që ka lënë të kënaqur vetë presidentin Safet Gjici. Numri një i verilindorëve, pas barazimit ndaj Vllaznisë në “Zeqir Ymeri” mblodhi urgjentisht skuadrën dhe stafin teknik. Ai kërkoi llogari për atë barazim si dhe të bënin kthesë menjëherë, duke arritur të tri pikët në takimin e radhës ndaj Teutës, përndryshe t’i harronin rrogat.

Fitorja erdhi në Durrës, por arritja tjetër më e madhe e Kukësit ishte arritja te vendi i parë duke i rimarrë kreun Partizanit pas barazimit të këtyre të fundit në Shkodër ndaj Vllaznisë vendase. Vendi i parë i Kukësit u shoqërua me polemika të mëdha midis presidentit Gjici dhe homologut të tij te Partizani Gaz Demi, pas deklaratave të këtij të fundit.

DHURATA E MAJME

Por vendi i parë ka lënë shije mjaft të mirë te presidenti Gjici, i cili dje i ka bërë dy dhurata ekipit të tij duke mbajtur premtimin e dhënë. Ai ka urdhëruar zyrën e financës për t’u shpërndarë rrogat gjithë skuadrës, gjë që ndodhi, por dhurata e madhe është se përveç rrogave të dhëna, presidenti akordoi 20 mijë euro premio për lojtarët për shkak të suksesit të fundit.

Shuma është ndarë në mënyrë të barabartë për futbollistët titullarë të Kukësit, të cilët kanë përfituar 13 mijë euro, ndërsa 7 mijë euroshi është ndarë për pjesën tjetër të ekipit. Ky shpërblim ka ardhur e papritur për futbollistët, pasi ata prisnin të merrnin vetëm rrogat, jo këtë shpërblim të konsiderueshëm, pasi nuk ka pasur asnjë lajmërim se mund të jepej një shumë e tillë.

Surpriza ka entuziazmuar lojtarët verilindorë. Shpërblimi ka ardhur për ekipin në një kohë ku gara është mjaft e ashpër, me qëllim që ekipi të jetë sa më i karikuar, por dhe të ndihet dora e presidentit, i cili nuk është në krye të klubit vetëm për të kritikuar, këshilluar, por dhe për të mbështetur me çdo mënyrë futbollistët e tij. Nga ana tjetër, presidenti Gjici ka shfaqur anën e tij potente, si një njeri që e do futbollin dhe aq më shumë ekipin e tij, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra, e këtë radhë në aspektin financiar… Ky është dhe një tregues krahasimor që vetë ai bën me homologët e tij./panoramasport