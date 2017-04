Shtyrja e afatit për regjistrimin e koalicioneve, Salianji: Ja çfarë i bën Ramës frika nga vetmia e madhe

Nga Ervin Salianji

Frika e vetmise se madhe çon Ramen ne shkeljen e ligjit! Keshtjella e tij e fundit ra! Per pushtet e perdorin ligjin kur iu duhet dhe po per pushtet perdorin letra bakalli pa asnje vlere si kjo sot! Deri sot Rama kembengulte per afatet kushtetuese dhe ligjore! Si rojtar i perbetuar i ligjit nuk pranonte as negociate, as shtyrje te dates se zgjedhjeve dhe ndryshim ne kod zgjedhor! E gjithe hipokrizia me ligj zgjati deri me sot, sot me nje leter te perbashket i drejtohen KQZ qè KQZ te shkele ligjin vetem e vetem qe uniteti i tyre mos preket! Vetem e vetem nga frika e vetmise se madhe Rama i dorezon te gjitha para LSI. Nga sot a thote dot qe me pengon ligji, qe populli me ka dhene mandat kuahtetues? I vetmi argument pa argument qe kishte deri sot i ra….Ra keshtjella e fundit ku fshihej Rama!