Një afroamerikan vret tre njerëz në Kaliforni, për policinë motive raciste

Nje person me ngjyre ka qelluar per vdekje tre meshkuj të bardhë si dhe ka plagosur nje tjeter ne Kaliforni, nje akt qe sipas policise eshte me sfond racist. Autori Kori Ali Muhamed qëlloi 16 herë në më pak se 2 minuta, duke thirrur Zoti eshte i Madh ne gjuhen arabe kur efektivët i vunë prangat.

Autoritetet e sigurisë janë thuajse të bindur se gjenden përballë një sulmi me urrejtje raciste dhe jo një akti terrorist. 39-vjeçari ishte shpallur në kërkim për vrasjen e rojes së sigurisë së një moteli në të njëjtin qytet javën e kaluar. Mesazhet e tij në mediat sociale kanë qenë të mbushura me urrejtje për të bardhët dhe për politikat qeveritare. Te shtenat me armë ndodhën pranë zyrave në afërsi të selisë për organizatat bamirëse katolike.

Njëri prej viktimave u qëllua ndërsa qëndronte i ulur në makinën e vet. Kjo ngjarje pritet te rindeze debatet per kontrollin e armëve në Shtetet e Bashkuara.