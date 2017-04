Nëse opozita nuk futet në zgjedhje politike, PS-ja tërheq kandidatin në Kavajë

Burime nga selia rozë tregojnë për .spjv.it se skenari i opozitës për të bërë rrëmujë dhe përplasje në Kavajë me datë 7 maj do të dështojë. PS-ja ka në plan që nëse opozita nuk bindet edhe pas negociatave ditën e hënë me PPE në Tiranë, atëhere do të hyjë në punë skenari B, ku vazhdojnë me shpejtësi raundet e mbetura për zgjedhjen e presidentit të Republikës dhe PS-LSI nuk e zgjedhin, pra sipas kushtetutës shkohet në zgjedhje të parakohshme parlamentar për 45 ditë. Kështu e ka Kushtetuta dhe mbi atë nuk mund të dalë asnjeri. Më pas Edi Rama jep dorëheqjen me pretekstin se “nuk arritëm ti japim vendit një President” dhe kalohet në një qeveri zgjedhore ku opozita nuk mund të gjejë më pretekst për të mos hyrë në zgjedhje.

Nëse opozita nuk hyn përsëri atëhere plani i opozitës për të bërë përleshje dhe thyer kutitë e votimit me datë 7 maj në Kavajë, atëhere del në skenë plani C. Dy ditë para datës 7 maj kandidati i PS-së Klodian Shehi dhe një kandidat i pavarur i propozuar nga zgjedhësit, Astrit Haka”, japin dorëheqjen.

Pra nuk zhvillohen zgjedhjet dhe kështu opozita nuk ka pse shkon në Kavajë.

Presidenti zgjidhet nga parlamenti i ri.