Disa të vërteta/ I majti Sigmar Gabriel , tonelatat e kanabisit dhe krimi si “pushtet”

Me një gjuhë të drejtpërdrejtë dhe akuza si ansjëherë më parë në këtë dekadë përkundrejt pakicës parlamentare, ministri i Jashtëm gjerman Sigmar Gabriel foli për “bllokues të reformave të integrimit” dhe për kërkesa të opozitës që kërkojnë “pushtet në tavolinë”. Këto përbënin thelbin e qëndrimeve të Gabriel, i cili për asnjë sekondë në deklaratat e tij nuk përmendi shqetësimet, të brendshme e të jashtme, për fenomenin e kanabisit, ku tonelatat e drogës të sekuestruara vetëm këtë javë shkojnë deri në 30 tonë. Vetëm kjo do mjaftonte që Gjermania të alarmohej nëse e njëjta situate do paraqitej atje. Por kjo nuk ka ndodhur, ashtu siç edhe ministri i Jashtëm gjerman nuk ishte në Shqipërisë si “njeriu i Merkel”.

Kush është Sigmar Gabriel

Ministri i Jashtëm gjerman, Sigmar Gabriel nuk është njeriu i Angela Merkel, edhe pse mban postin e ministrit të Jashtëm të Gjermanisë. Ndryshe nga sa u paraqit nga media pranë qeverisë, Gabriel është politikan i majtë gjerman dhe kryetar i partisë ‘SPD’, kurse Merkel është kryetare e ‘CDU’, partisë kryesore të qeverisë gjermane, që është në aleancë me partinë e ministrit të Jashtëm. Gabriel njihet si një kundërshtar i fortë i Kancelares Merkel, të cilën, në një fjalim në Bundestag e ka cilësuar thjesht si ‘llogaritare’. Ai ka deklaruar në Parlamentin gjerman se, : “Gjermania nuk ka qeveri, është thjesht një organizatë joqeveritare dhe Merkel është thjesht një llogaritare”.

Sigmar Gabriel, Gabriel e ka nisur punën si ministër Mjedisi në vitin 2005 i shoqëruar nga një skandal, që nuk u zbardh kurrë. Ai i akuzua dhe u hetua lidhur me një pagesë si konsulent, të përfituar nga ana e kompanisë gjermane të prodhimit të makinave, VW. Siç raporton ‘Deutsche Welle’ në një artikull që mban datën 24 nëntor të vitit 2005, Gabriel u hetua se kishte përfituar 100 mijë euro nga ‘VW’ teksa ishte partner në një firmë konsultimi ‘CoNeS’ dhe më pas e kishte fshehur atë nga autoritetet.

Disa të vërteta

Ministri i Jashtëm gjerman u duk se e kishte parapërgatitur fjalimin e tij të furishëm kundër opozitës që nga avioni. Sapo mbërriti në Shqipëri, Gabriel ju drejtua ministrisë së Jashtme shqiptare dhe nga aty mbajti konferencën për shtyp ku “bombardoi” opozitën. Të shumta ishin kritikat e tij për qëndrimet e pakicës parlamentare e ndërsa në të gjitha qëndrimet e tij nuk u përmend asnjëherë problematika të tilla si: droga, kriminaliteti apo korrupsioni. Këto problematika të rënda të vendit nuk përfliten vetëm nga opozita, por ato janë faktuar nga mjaft organizma ndërkombëtar kujtojmë këtu raportin e fundit të DASH. Megjithatë ajo që u duk e vecantë në gjithë qëndrimin e z. Gabriel ishte fakti se ai e shprehu gjithë valën e kritikës së tij dhe këndvështrimit të cështjeve problematike në vend pa folur për asnjë sekondë më parë me liderin e opozitës. Jo se kryediplomati gjerman duhet të marrë këshilla nga kreu i PD-së, por së paku qëndrimin kritik e akuzues ndaj opozitës duhej ta shprehtë në fund të vizitës së tij, ku më parë të kishte kosnumuar bisedën me kryedemokratin. Por jo, z. Gabriel nuk kishte aspak nevojë për argumentat e opozitës, ai qëndrimin e tij e kishte të “betonizuar” që në sekondën e parë kur mbërriti në Shqipëri.

Për të shkuar më tej me analizën, në konferencën për shtyp, z.Gabriel, foli për bojkotin duke e cilësuar të papranueshëm dhe të patolerueshëm, por nuk komentoi për asnjë çast për standartet e zgjedhjeve. Ajo që duhet t’i kujtojmë z.Gabriel është se askush në Shqipëri e sic është normë edhe në BE e SHBA, nuk është dakord me praktikën e bojkotit parlamentar. Madje i pari që nuk është dakord me këtë zgjidhje është vetë lideri i opozitës Basha. I shkolluar jashtë vendit dhe me një staturë lideri evropian, padyshim Basha e ka pasur shumë të vështirë vendimin final në 18 shkurt për braktisjen e punimeve të Parlamentit dhe mbajtjen e kauzës për zgjedhje të lira e të ndershme si prioritet të opozitës. Por kjo ishte e vetmja rrugë për të ndërgjegjësuar qytetarët dhe vetë klasën politike e më tej ndërkombëtarët se zgjedhjet po shkonin drejt farsës.

Një vend që prodhon e transporton kanabis në parametrat e Kolumbisë, nuk mund të cilësohet kurrsesi një vend ku mund të zhvillohen zgjedhje të lira e të ndershme. Një vend ku kriminaliteti ka futur këmbë e kokë në Parlament e administratë dhe është bërë gati për të “gllabëruar” çafkën e rradhës nga pushteti që i ka dhënë krah këto vite, padyshim nuk është një vend me standard demokratik. Por të gjitha këto si dukett për z. Gabriel nuk janë problematika shqetësuese. Për ministrin e jashtëm gjerman problematika më shqetësuese ishte bojkoti i opozitës. Z. Gabriel “harroi” të fliste në konferencë madje edhe për paratë e krimit të cilat sipas OSBE-së,po rrezikojnë të përdoren në zgjedhje. Ministri gjerman nuk foli as për situatën e mosbesimit që ekziston në vend për zgjedhje, situatë kjo e pranuar dhe nga aleati i PS-së në qeveri, LSI-ja.

Për të majtin ekstrem Gabriel rëndësi parësore kishte qoka ideologjike ndaj “shokut Rama” dhe këtë ai e kreu më së mirë. Para standardeve u vendos mbështetja partiake. Para demokracisë u vendos “socializmi”. Para lirisë për të zgjedhur u vendos “dëshira për reforma”.