Dhunoi dhe arrestoi 42-vjeçarin, flet nënkomisari i pezulluar: Ai përndiqte një 12-vjeçare

Pasi u publikuar videoja ku nënkomisari Arjet Jança dhunonte dhe më pas i vinte prangat një qytetari në Elbasan, ai u pezullua dje nga detyra në Policinë e Elbasanit. Mësohet se i dhunuari, 42-vjeçari me inicialet Sh.Xh., është shoqëruar në polici, pasi dyshohet për kryerjen e një vepre penale. Policia nuk ka dhënë detaje në lidhje me shkeljen që mund të ketë bërë i dhunuari 42-vjeçar, por këtë e ka sqaruar vetë Jança në një komunikim me JOQ.al. Ai bën me dije se pas atyre pamjeve qëndron një e vërtetë edhe më dramatike. Sipas Jançës, burri që ai i ka vënë prangat ka qenë i dyshuar përndjekje dhe joshje të një vajze 12-vjeçare.

“Ju bëj me dije se personi që kam shoqëruar në video nuk është shoqëruar për arsyen që flitet. Ai ka qenë i dyshuar për përndjekjen dhe joshjen e një vajze 12 vjeçe. Në momentet e para e mitura e ka identifikuar si personin e dyshuar. Unë pas dëshmisë dhe identifikimin e saj, i cili ka qenë i momentit, kam bërë shoqërimin e të dyshuarit me mjetin e policisë dhe për këtë rast janë kryer veprimet hetimore që mbrëmë. Është marrë kallëzimi vajzës së mitur dhe deklarimi i personit të dyshuar. Unë kam bërë detyrën duke u ardhur në ndihmë qytetarëve, personat me makina luksoze që filmuan janë kontigjenti më i rrezikshëm i Elbasanit. Ata kanë patur përplasje me mua dhe herë të tjera. Ju dha mundësia të më filmojnë dhe disiformuan ju dhe publikun. Më keni vënë në vështirësi pa të drejtë para qytetarëve dhe familjes sime” – thotë Jança.