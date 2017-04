Vendi pushtohet nga droga, Rama bën një sy qorr dhe merret me mandarina e foto ironizuese

Rama edhe sot ka vazhduar rutinën e të hedhurit foto në faqen e tij në rrjetin social facebook. Mëngjesin e sotëm ai ka postuar një foto me mandarina dhe është shprehur se prodhimi i agrumeve shqiptare në sezonin e fundit u rrit me 60%, ndërsa eksporti i tyre pati një rritje spektakolare prej 405% krahasuar me sezonin e vitit 2014. Por, po mëngjesin e sotëm, prokuroria lajmëroi se ka shkuar në 18 numri i të arrestuarve për trafikun e mbi 10 ton drogë nga porti i Durrësit për vitin 2017.

Gjithashtu, javën e kaluar u zbuluan 3 magazina të kultivimit të kanabisit, ku u sekuestruan disa dhjetra ton lëndë narotike. Në gjithë këtë tablo ku droga ka pushtuar vendin dhe kapje me ton e saj nuk bën më përshtypje, Rama vendos të bëjë një sy qorr ndaj kësaj çështjeje. Droga nuk zbulohet më nëpër male dhe zona të largëta, por mu në zemër të kryeqytetit tonë. Duket sikur për të kanabisi nuk është çështje shqetësuese me të cilën duhet të merret, duke u mundur ta shmang si dështim spektakolar të qeverisjes së tij. Ai zgjedh të merret me mandarina dhe foto ironizuese ndaj Bashës, në një kohë kur jo vetëm brenda vendit, por edhe vendet fqinja dhe ndërkombëtarët po i bien këmbanave të alarmit për sasitë maramendasë të kanabist që trafikohet me vend origjine Shqipërinë. TiranëIshte Rama dhe Tahiri ata që u shprehën se brenda vjeshtës së këtij viti vendi ynë do ta zgjidhë problemin që ka me kanabis, duke i vënë kapak përgjithmonë, por duket se deri ateherë, do jetë kanabisi ai që do i vërë kapak Shqipërisë/ Lapsi.al