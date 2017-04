Arsimi i Lartë/ Nga “qielli i shtatë” në humnerë, pikiata e reformës themel të qeverisë “Rama”

Për kë bien këmbanat?!

“Sekreti i arsimimit qëndron në respektimin e studentit “. Kjo devizë e eseistit dhe poetit amerikan Ralph Waldo Emerson duket më shumë se e drejtë dhe e mirëvërtetuar nga koha. Kjo duke pasur parasysh se cdo shtet që ka përparuar dhe ka arritur standarde të larta është mbështetur dhe ka investuar thelbësisht tek arsimimi, por duke vendosur në plan të parë studentin. Megjithatë në rastin e Shqipërisë, fundja si në cdo hap të sajin që e ka kaluar në trazicion të plotë, arsimimi ka kaluar në etapa të çala e me ulje ngritje që nuk kanë dhënë rezultatin e duhur. E nëse në vitin 2005 e më tej nisi një valë e fortë ndryshimi në sistemin arsimor, e cila hasi rezultatet të prekshme, por edhe jo pak kundërshti, rruga e reformës në arsim u ça në mes me ardhjen e mazhorancës së majtë në pushtet në vitin 2013. Pasi nisi me vrull një “vetting” të universiteteve, që u mbyll pa “nam e nishan”, qeveria dhe Partia Socialiste në veçanti, kishte një plan në sirtar. E mbiquajtuar si një ndër kryereformat e qeverisë “Rama” që do trondiste sipas socialistëve themelet e “ndryshkura” të “Pallatit të Arsimit”, reforma e arsimit të lartë nisi implementimin e saj nga gjysma e dytë e mandatit. Por nëse nga pala qeveritare flitej për një reformë themelore dhe me rendësi për të ardhmen e vendit, në krahun tjetër, si asnjëherë më parë pati një revoltë të fortë të atyre që janë “gatuesit” dhe “përbërësit” e arsimit të lartë. Pedagogët dhe studentët u ngritën fort kundër ligjit të Arsimit të Lartë, duke renditur një sërë faktorësh që e bënin këtë projektligj një “vrasës së arsimit publik”. Por ashtu sic tashmë është faktuar si një tipar dallues në këto vite në pushtet, arroganca dhe mos dëgjimi i palës së interesuar në proces, ishin sërish pjesë determinuese e sjelljes së qeverisë. Protestat e pandalshme të studentëve përballë Kryeministrisë apo në oborret e fakulteteve jo vetëm që nuk u morën parasysh nga qeveria, por u cilësuan si një frymë “anti-reformë”.

Ku çaloi reforma?

Një memorandum i pedagogëve të universiteteve publike i kohës kur debati për reformën në Arsimin e Lartë kishte arritur kulmin, nxirrte në pah më mirë se kushdo se cilat ishin mangësitë kryesore të nismës qeveritare. Ligji i qeverisë anashkalonte zgjidhjen e problemeve të tilla të mprehta sikurse janë papunësia midis të diplomuarve, prapambetja në sistemin e mekanizmit ekonomik të funksionimit të institucioneve të arsimit të lartë, mungesa e kritereve të përpunuara të matjes së cilësisë të kërkimit shkencor, kushtet e punës dhe të mësimdhënies të profesoratit, kushtet e jetesës dhe të drejtat studentore për një akses të drejtë në vlerat e dijes universitare apo në të drejtat e tyre sociale. Po ashtu një tjetër mangësi e fortë ishte fakti se asnjëherë nga pala propozuese nuk u mor vesh se në cilin model ishte mbështetur ligji.

Ndërkaq pedagogët vinin në dukje edhe rrezikimin e parimit kushtetues i cili thekson se “autonomia e institucioneve të arsimit të lartë dhe liria akademike garantohet me ligj”. Sipas këtij qëndrimi autonomia e institucioneve mbaronte në çastin kur anëtarë të bordit administrativ të institucioneve të arsimit të lartë, si persona të deleguar në këto funksione nga Ministria e Arsimit, parashikohet sipas ligjit të kontrollojnë të gjitha aspektet thelbësore të jetës universitare. E në fakt ligji nëpërmjet një radhe nenesh i jep ministrit të arsimit kompetenca të mjaftueshme për të ushtruar një autoritet të skajshëm mbi institucionet e arsimit të lartë në kundërshtim me parimet e autonomisë së tyre, sikurse është për shembull shfuqizimi prej tij i akteve që ai i quan të paligjshme.

Gjithashtu përmes ligjit të Arsimit të Lartë Ministria e Arsimit dhe Sporteve i dha një goditje të fortë sistemit të vlerave profesorale duke fshirë krejtësisht rolin drejtues në kërkimin shkencor dhe në mësimdhënie të trupës së profesoratit, duke eliminuar këshillat e profesorëve, këshillat e fakulteteve, si edhe juritë e ngritura prej tyre për vlerësimin e drejtimin e punës shkencore dhe kualifikimin shkencor të punonjësve.

Megjithatë përpos këtyre problematikave, në thelb të gjithë debatit të ligjit qëndronte lobingu i privatëve. Ashtu edhe sic po vërtetohet, ligji i Arsimit të Lartë rezulton kryekëput një investim i mbështetur fuqimisht nga lobe të caktuara të privatit që po marrin përfitime galopante në atë që tanimë mund të quhet me plot gojën “biznes”.

“Nga konstatimet tona rezulton se projektligji krijon një peizazh konkurrencial krejtësisht të pabarabartë midis institucioneve publike të arsimit të lartë dhe atyre private në favor të dukshëm të këtyre të fundit, duke rrezikuar të krijojë një arsim të lartë me pabarazi të theksuara shoqërore në dëm të qytetarëve dhe të mbarë shoqërisë. Thërrmimi i buxhetit publik në një numër tipologjish universitetesh publike shkon krejt në kundërshtim me prirjen e sotme te krijimit të poleve universitare të integruara. Ndërkaq, parashikimi për të financuar institucionet private të arsimit të lartë në kushtet e liberalizimit të tarifave që ato ushtrojnë, jo vetëm krijon një padrejtësi sociale rrëqethëse, por edhe lejon shpërdorimin e parasë publike. Ndërkaq, konstatojmë se institucionet e pavarura publike nga ndërtimi dhe funksionimi i tyre janë në thelb kamuflime te qepura keq të interesit privat të ushqyer krejtësisht me paratë publike”, thuhej në shqetësimet e ngritura nga pedagogët e universiteteve, problematika të cilat nuk u morën aspak parasysh nga qeveria. Kjo e fundit në fakt “deal-in” e kishte bërë më parë, oligarkët e arsimit ishin përfshirë në marrëveshje.

Ndërkaq një nga zërat më të rëndësishëm në Shqipëri, Prof. Dr. Artan Fuga, ka qenë kundërshtari i Ligjit për Arsimin e Lartë. Së bashku me Fugën dhe shumë kolegë të tjerë të tij dolën hapur kundër një ligji që do të sjellë shkatërrimin e universitetit në Shqipëri. Në një intervistë për gazetën “standard” të 30 Nentor, 2016, akademiku shpjegoi qartësisht arsyet që e bëjnë atë kundër këtij ligji, duke pohuar se ai është i gjithi një dështim. “Universitetet private janë më të robëruara sesa ato publike nga politika prej këtij ligji. Unë nuk ndaj në private e publike. Ky ligj është kundër studentëve, prindërve dhe pedagogëve kudo që janë. Atë e pëlqen thjesht ndonjë pronar borxhli deri në fyt, ndonjë administrator mëkatar që ka probleme me ligjin, ose që merr rrogën, kur të tjerët lëpijnë buzët. I pëlqen edhe Vladimir Iliçit. Universitetet private si agjenci të pavarura iu mbyllet goja me anë të hierarkisë shtetrore të politizuar. Pedagogët aty nuk kanë asnjë të drejtë profesionale të vërtetë bashkëkohore. Janë pa të drejta si pedagogët te publiku. Ku le ligji hapësirë për të drejta. Universitetet administrohen tani pa kuadrin ligjor të kompetuar. A e kuptoni ju këtë apo jo? Janë bllokuar. Unë i dua universitetet private si model, por ky ligj po i keqpërdor në mënyrën më të paskrupullt dhe nëndorë iu kërkon si shpërblim shërbime politike të turpshme.”, theksonte profesori në intervistë. Më tej ai bënte të ditur,: “Dobësitë i ka kudo, nga gërma e parë deri te e fundit e ligjit. Ligj i mbrapshtë, klientelist, i bërë nga njerëz të paaftë për atë punë, me metoda obskurantiste dhe manipulime të opinionit publik, me komplicitetin e disa mediave të shitura që janë aq të mërzitshme saqë edhe në qeli po të isha dhe të vdisja nga mërzija, nuk do t’i lexoja”.

Çdo ndodhë me reformën e Arsimit të Lartë?

Nga çadra e protestës së opozitës ish-kryeministri Sali Berisha akuzoi pak ditë më parë Henri Cilin e UET se e ka kthyer universitetin privat në një Institut të Studimeve Marksiste të Nexhmije Hoxhës. Sipas Bërishës, ai ka shkelur ligjin e depolitizimit dhe e ka kthyer institucionin në strofkull të organeve të krimit shtetëror. “Rama shëndërroi universitetin në kundërshtim me ligjet në strofull të organeve të krimit shtetëror do të ketë pasoja të rënda dhe i paralajmëroj, iu bëj thirrje studentëve t’i tregojnë vendin këtij sharlatani, t’u tregojnë vendin atyre që për xhepat, për korrupsionin kërcënojnë diplomat tuaja, për t’u berë të pavlefshme në aktin e parë të fitores së demokracisë”.

Në fakt deklarata e fundit e ish-kryeministrit tregon qartë se ligji i Arsimit të Lartë do jetë gjithnjë në rrezik të fortë për rrëzim pasi kundërshtitë ndaj tij janë të mëdha, duke nisur nga pedagogët, akademikët e deri tek studentët. PD përmes kryetarit Basha ka premtuar se me ardhjenenë qeveri, ligji i parë që do të shfuqizohet do jetë ai i Arsimit të Lartë. Ndërkohë kundërshti të forta për këtë ligj ka pas edhe nga aleati në koalicion i PS-së, LSI-ja. Kjo e fundit ka kërkuar aktet nënligjore për të rregullluar disa nga efektete negative të ligjit, duke mos nguruar të theksojë publikisht se gabimet në kurriz të studentëve në nismën e qeverisë ishin jo të pakta. Madje kohët e funsdit ka shpërthyer një debat i fortë në koalicionin pikërisht për këtë çështje, ku minsitrja Nikolla nga nëra anë i qëndron strikt ligjit duke e cilësuar si një reformë themelore e ndërsa nga tjetër LSI përmes Kryemadhit, Mehmetaj e Kërpaçit ka vënë në dukje disa nga mangësitë e reformës në arsim.

Çili i UET-së, mbrojtësi i “flaktë” i reformës në arsim. Fuga: Blegërimat e tromaksura të Henrit

I përmendur nga ish-kryeministri Berisha, Henri Çili ju rikthye sërish dje debatit për reformën në arsim, madje duke tyheksuar edhe një herë se kjo nismë së bashku me disa reformat ë tjera është pikënisja sipas tij e kërkesës për një mandat të dytë të Ramës. Ndryshe nga tezat populiste me të cilat kryeministri Rama erdhi në pushtet, dhe për fatin e mirë të Shqipërisë, ai adaptoi disa qasje liberalizuese brenda frymës së majtë, por gjithsesi të rrugës së tretë apo të filozofisë së Xhon Rolls (John Raëls). Këtë kurs reformues në shumicën dërrmuese dhe reformat kryesore të vendit, përjashto taksën progresive, shëndetësinë falës dhe frymën etatiste të administratës qendrore, e kam mbështetur, përshëndetur, përfshi këtu edhe reformën universitare “Rama”. Kjo më bën të jem krejt i hapur dhe të mendoj se cikli reformues i Ramës duhet të vazhdojë edhe një mandat tjetër. Veçanërisht e turpshme më është dukur që Partia Demokratike dhe lideri i saj aktual Lulzim Basha ka braktisur idetë tuaja për reformën në arsimin e lartë, duke u ndikuar nga “oligarkia” puniste dhe regresive e universiteteve shtetërore, e përfaqësuar në mënyrën më të plotë nga ulërimat në Facebook të profesor doktor Artan Fugës: “Arsim publik falas”, shkruante Çili në gazetën e tij “Mapo”, duke përmendur sërish professor Fugën, i cili në gjithë debatin për ligjin e Arsimit të Lartë ka qenë në krye të kundërshtarëve të tij.

Vetë akademiku ju përgjigj po dje Çilit me një shkrim me titull: “Blegërimat e tromaksura të Henri Cilit”.

Shkrimi i Artan Fugës

Po, unë i vihem në krah rinisë studentore shqiptare që ajo të kërkojë me forcë dhe pa u ndalur të drejta politike të zhvilluara, dinjitoze sikurse gjithë rinia e Europës. Arësim publik si në Itali, Francë, Hollandë, Belgjikë, Suedi, Norvegji, Greqi, Gjermani, etj ! Me shuma të vogla tarifore hyrëse dhe të subvencionuar nga shteti! Arsim publik falas, cilësor, dhe të suksesshëm! Arsim falaaaaas ! A dëgjon ore ti aty te cepi!

Henri Cili i kapur në fijet pa rrugëdalje për të të politizimit, i tromaksur nga paralajmërimet që i vijnë nga të gjitha anët, blegërin duke shpifur e pështyrë përreth dhe sipër kokës së tij se Sali Berisha dhe Lulzim Basha paskan hequr dorë, sipas tij, nga ato që paskan biseduar gjoja dikur me këtë tipin në fjalë për arësim me lekë, për shkak se janë të ndikuar nga unë, uluritësi, regresisti, ujku Artan Fuga. I tromaksur nga paralajmërimet ky tipi, më ngjan me një tjetër, një ish shoku im që kur për faj të vet përplasi kokën te një kanatë dritareje prej druri të fortë, nga dhimbja e humbja e kontrollit i gjuajti me shpullë një peme aty pari dhe theu edhe dorën.

Të vjen t’ja plasësh gazit kur ai thotë se Lulzim Basha ndikohet nga ulurimat në facebook të regresistit, punistit, etj., Artan Fuga për arsim falas!!! A thua se jam ujk! Unë bërtas, po, sepse nuk mund të duroj që rinia shqiptare gjoja të arsimohet dhe të rripen prindërit për një të drejtë politike bazë si ajri, drita, pejzazhi, sikurse është arësimi universitar publik falas!

Falaaaaaaaaas! A dëgjon ore ti te ai cepi ! Kurrë nuk kam biseduar për këtë as me zotin Berisha as me zotin Basha! Kudo ku ai gjoja është liberal, e përzjen gjoja liberalizimin me autoritetin dhe dhunën e shtetit, në një amalgamë pikëpamjesh neofashiste si të tijat . E mirëkuptoj!

Me kujtohet kur çau në dysh kanatet e UET për të mbipopulluar sallat e leksioneve me nëpunës që nga ndrojtja se mos humbisnin vendet e punës e të tjerë pranonin të zënë keq një masterizim duke paguar qimet e kokës! Nuk dalloja dot më a isha në miting apo në leksion! Atëherë më hyri dyshimi dhe vendosa të iki me vrap. U zhvleftësua diploma e masterit, sepse një diplomë që të gjithë e kanë nuk vlen as për karrierë, sikurse u zhvleftësuan qindrat e doktoraturave që rrjedhin si uji në Lanë. Rilindasit tanë kanë qenë me shkollën Zosimea, gjimnaz, në Janinë, kurse lekomania na kërkon me mastera me lopatë e pa cilësi e doktorë pa kontribute!!!

Nën akuzat e politikës, nuk di kujt t’ja prish e t’ja ndreqi: Mbështet Edi Ramën, por sapo e akuzon Sali Berisha, i thotë : Doktor, aman të keqen do të votoj, jam me ty, hajde! Të vdesësh gazit! Është liberal se lexon Fridmanin, u pikaaaaa mua, dhe pranon që kuotat e studentëve t’ia sjellë në tavë ministria!

Të mbash barkun me dorë nga të qeshurat! Eshtë respektues i mendimit të lirë ky blegëruesi, i trembur, dhe i zënë në darën e asaj që ka prodhuar, por sulet me sharje e fyerje ndaj meje që në punë time zhvilloj tezat për një arësim publik falaaaas! Me lotë, me lotë, hahahaha! Falaaaaas ore ti atje! Falaaaaaaaas! Kujton se bën edhe shiun edhe erën,u në flas për arësim publik dhe nuk denjova as ta përmend strukturën e vet privato-publiko-qeveritare, kurse ai do që edhe të ngjyejë në kanaçen e vet, por edhe të na bëjë rregulloret dhe politikat edhe për arësimin e lartë publik.

Blegëri, blegëri, more Henri!

Meta: Me ligjin e Arsimit nuk kemi arritur atë sukses që është pritur, s’pati rezultatet e duhura

Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta, u shpreh dje se ligji i Arsimit të Lartë nuk ka dhënë rezultatet e duhura. Pjesëmarrës në prezantimin e projektit për arsimin të LSI-së “Edukim cilësor, familje e shëndetshme”, kreu i Kuvendit tha se nuk është e rëndësishme sesa studentë mbetën të kënaqur me këtë ligj, por që asnjë mos mbetej i pakënaqur. “Kemi ende mangësi seriozë të akumuluar gjatë periudhës së tranzicionit dhe për shkak të një fiktivitetit në të kaluarën. Janë bërë disa përpjekje që mund të kishin qenë më të suksesshme. Ligji për arsimin e lartë ishte një ligj me qëllime pozitive dhe i dha një goditje serioze atij arsimi fiktiv të lartë i cili cënonte cilësinë e dijeve por edhe të besimit të të rinjve tek vlera e diplomës së tyre, por njëkohësisht ne jemi të ndërgjegjshëm që nuk kemi arritur atë sukses që është pritur dhe kërkuar dhe kjo ka ndodhur për arsye se ne edhe kur i bëjmë ligjet e mira, çalojmë në zbatimin e tyre. Pra që tek aktet nënligjore, që tek bashkëpunimi deri në zbatim me të gjithë grupet e interesit dhe me radhë. Për koherencë LSI e ka ngritur këtë shqetësim, edhe përpara se të miratohej edhe kur është miratuar. Për ne çështja e suksesit të një ligji nuk ka të bëjë thjesht me statistikat sesa studentë ngelën të kënaqur apo të pakënqaur, por për ne është e rëndësishme, suksesi i një ligji apo reforme është që asnjë i ri dhe e re të mos ndihet i lënduar në mënyrë të padrejtë nga një reformë. Është e rëndësishme të reflektohen të gjitha ato opinione dhe shqetësime që janë shprehur edhe nga universitetet, edhe nga studentët dhe unë besoj se kjo është e rëndësishme”, tha ai.

Ndërkaq Meta sugjeroi modelin finlandez të arsimit, duke lënë të kuptohet se ligji nuk funksionoi. “Do të mbështesja idenë që kemi nevojë për një sistem sa më të integruar dhe të unifikuar të arsimit, që nga sistemi parashkollor dhe deri në atë universitar. Modeli finalndez është më i vlerësuar dhe rezultativ, nuk është e lehtë që model finlandez ta impelemtosh në një terren tjetër, por ne e dimë që vetëm në saj të kapërcimit që bëri të sistemit të arsimit është një nga vendet më të zhvilluara të Europës’, u shpreh ai.

Mehmetaj: Modeli i Finlandës është një model i integruar

Deputetja e LSI-së, Kejdi Mehmetaj, duke folur për programin e LSI-së për arsimin, theksoi se ai është hartuar mbi bazën e modelit finlandez i cili rezulton edhe më i suksesshmi në vendet e Evropës dhe që garanton një arsimim tepër cilësor për fëmijët. “Modeli i Finlandës është një model i integruar që fillon nga parashkollori e deri në përfundim të të gjitha studimeve, përfshirë edhe kërkimin shkencor. Është një sistem që përkushtohet te fëmija, një sistem që e bën mësimin praktik dhe që e bën fëmijën të ecë në jetë dhe të ketë rezultate. Është një sistem që do të thotë shkolla me godina të mira, sepse investimi është publik dhe sepse shteti në radhë të parë duhet të investojë te fëmijët. Është një sistem që do të na ndihmojë ne të mos kemi ato rezultate ngelëse dhe të mos kemi mbi 16 mijë studentë që sot duhet të ishin në shkollë dhe janë jashtë bankave të shkollës për shkak se braktisën mësimin. Do të thotë të kemi tekste të kontrolluara të certifikuara, do të thotë të kemi kutikula të integruara. Do të thotë që të ecim me standardin e kohës”, – tha deputetja e LSI-së.

Kërpaçi: LSI e LRI, fushatë për maturën shtetërore

Kryetarja e Lëvizjes Rinore për Integrim, Floida Kërpaçi në fjalën e saj theksoi dje se LRI ka ndërmarrë një fushatë në të gjithë vendin për shqetësimet që kanë lindur nga zbatimin e Ligjit për Arsimin e Lartë e sidomos për Maturën Shtetërore ku të gjitha shqetësimet janë reflektuar në programin e LSI për arsimin. “Ne si Lëvizje Socialiste për Integrim por edhe si Lëvizje Rinore për Integrim, kemi ndërmarrë një fushatë për maturën shtetërore ku kemi lëvizur në çdo qytet. Kemi trokitur tek çdo i ri, kemi mbajtur shënim çdo shqetësim të çdo të riu dhe çdo problematikë që ata kanë pasur dhe personalisht jam shumë e lumtur sot që kemi arritur në një projekt ku prania e arsimit cilësor, një projekt i cili zhvillon të rinjtë, një projekt i cili zhvillon fëmijët, një projekt i cili i bën familjet shqiptare dhe familjet tona më të shëndetshme”, – tha kryetarja e LRI-së.

Kaçani: Një arsim cilësor na siguron një të ardhme të garantuar për të rinjtë

Kryetari i Komisionit për Arsimin, Inovacionin dhe Shkencën në LSI, Dr. Jorgaq Kaçani tha në fjalën e tij se një arsim cilësor na siguron një të ardhme të garantuar për të rinjtë shqiptarë. “Një arsim cilësisht i edukuar siguron një Shqipëri dhe një ekonomi plotësisht të garantuar. Pikërisht mbi këtë bazë na sigurohet një familje të qëndrueshme, një e ardhme e sigurt dhe na sigurohet një rini e cila të jetë totalisht e përkushtuar për këtë vend, të jetë e përkushtuar për veten e saj, për familjen dhe për zhvillimin e këtij vendi dhe të mos shikojë për të gjetur fatin jashtë vendit, por pikërisht në Shqipëri”, – u shpreh Jorgaq Kaçani.