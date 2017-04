Vajza që jetoi me fantazma dhe u lidh fort pas spirtualitetit

Ajo udhëtoi gjithë Evropën, dhe me truket e saj të mashtrohen shumë njerëz. Ajo ka lindur si Elizabeth Hope në 1855, në Angli dhe miratoi pseudonimin Mme. d’Esperenace kur ajo zbuloi në lidhje me spitrualitetin. Ajo ka pohuar se si një fëmijë ajo ka jetuar në një rezidencë fantazmash. Babai i saj ishte një marinar dhe pothuajse asnjëherë nuk i pranishëm në shtëpi, ndërsa Elizabeth jetoi një jetë të vetmuar me nënën e saj që ka thënë se ka abuzuar fizikisht me të. Sipas Elizabeth, vizionet e saj i psikisi që r në fëmijërinë e saj, por ajo më vonë u dërgua në një azil ku mjekët ngacmuar atë. Ajo u kujton këtë periudhë si nga më të frikshmet në jetën e saj. Kur ajo zbuloi spiritualizëmin, dhe motivet dhe vizionet e saj ishin në fakt një fuqi e mbinatyrshme, dhe për këtë arsye ju afrua publikut si një mediun në vitet kështu që për këtë 1870. Gjatë shfaqjes së saj, ajo e kënaqi audiencën shpirtrat e mbinatyrshëm dhe akrobacitë. Ajo udhëtoi për në Angli, Francë, Gjermani dhe Skandinavi. Ajo shkroi dy libra në spiritualizëm. Në rastin e parë, ajo zbuloi fëmijërinë e saj të vetmuar, abuzimin me nënën e saj, si dhe përvojat e saj me “Njeri Shadoë” një term që ajo e përdorur për “shpirtrat” ajo u takua dhe komunikuar të rezidencës ku ajo jetoi. Ajo njohu aftësitë e saj gjatë kësaj periudhe dhe ka sqaruar zhvillimin e tyre të mëtejshëm duke eksperimentuar me një shkencëtar. Ashtu si çdo person tjetër që e ka paraqitur veten si një medium, ajo ishte lavdëruar dhe hetuar. Ajo arriti të bindë shumë intelektualë, por skeptikët s dhe shkencëtarët që ishin të etur për të zbuluar mashtrimin e saj. Alexandr Aksakov ishte shkrimtar rus, përkthyes, gazetar, redaktor dhe studiues psikike, i cili është kredituar me ka shpikur termi “telekinezi” . Alexandr Aksakov ishte shkrimtar rus, përkthyes, gazetar, redaktor, zyrtare shtetërore dhe studiues psikike, i cili shpikur termin “telekinezi. Gjatë një seancë në vitin 1893, në Helsinki, Elizabeth de-materializuar tregoi vetëm pjesën e poshtme të trupit të saj, ndërsa pjesa tjetër e mbeti në dhomë me audiencën. Kjo ecuri është monitoruar nga afër nga studiuesi psikike Alexander Aksakof i cili në një broshurë “Një Rasti i Pjesshëm De-realizimin”, pretendonte se aftësitë e Madame D’Esperance ishin të vërteta. Megjithatë, ky mashtrim i Elizabetës u zbulua shpejt nga hetuesit e fenomeneve psikike, Hereëard Carrington. Madame D’Esperance ka pasur seancë e saj të fundit një muaj para se të vdiste në vitin 1919 në Kopenhagen./Pershtai Standard.al/