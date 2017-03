Debati plotë/ Kur ish-miqtë i nxjerrin të palarat në shesh: “Qaje për t’u bërë kryetar”, “Mbeturinë e KPD”

Paralamenti u mbërthye sot me akuza dhe debate të ashpra mes ish kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të LIBRA Ben Blushi. Rama shpërtheu ndaj ish kolegut të tij, duke theksuar se mllefi që ai ka për mazhorancën, buron nga mos emërimi i tij në kabientin qeveritar dhe se ishte një mbetje e KPD-së.

Por Blushi, i tha Ramës, se ai ka mbrojtur kriminelët duke ia kundërvënë atij, ndërsa theksoi se qeveria e ka zhytur vendin në krizë. Me Blushin replikuan ministra dhe deputet të Partisë Socialiste.

Deri më tani nuk ishte hasur asnjë përballe e fortë publike mes Blushit dhe Ramës, dhe sot dy ish-miqtë I nxorrën në shesh të palarat njëri-tjetrit.

Ndërsa Rama i thoshte Blushit se ky i fundit vdiste për tu bërë ministër, ishte kreu i LIBRA-s që i kujtonte Ramës se si kishte qarë tek aid he Rucci për të marrë postin e kreut të PS-së. Më pas Rama i kujtoi gotat me verë që kishin pirë së bashku, e tha se ëprtej tyre Blushi nuk ishte i mirë në asgjë. Ndërkaq Blushi zbluoi më në fund sekretin e gjeagjëzës së maces, ku tha se ajo ishte Rama.

Debati i plotë

Edi Rama: Nuk më vjen keq për Blushin po më vjen keq madje shumë për ca të rinj që ngatërrojnë derën e bibliotekës me derën e partizës së tij. Mbi derë shkruhet LIBRA po brenda ka vetëm një shkrimtar të ri dhe një politikan shumë të vjetër që për një karrige shumë të vjetër në parlamentin e ri shikojeni, e ka kthyer vetëveten në personazhin e fryrë me ajrin e ambicies së tij, një personazh i sajuar tamam si në letërsi, ama këtë herë njeri i gjallë në librin e jetës sonë reale që sapo ka zbritur mes nesh, mes të shkretëve shqiptarë nga një planet tjetër për tu dhënë pushtetin të varfërve sapo ti ketë vënë dërmën partive të vjetra. Ky është shoku im Beni. Kam dëgjuar si është rropatur në këtë foltore të krijojë personazhin e tij në sytë e atyre që s’e njohin sepse janë shumë të rinj ose nuk e dëshifrojnë sepse janë shumë të lodhur. Erdhi në parlament për të përfaqësuar socialistët e Elbasanit dhe përdori mandatin e tyre të pafajshëm për të bërë fajin banal të përgojimit dhe baltosjes ndaj qeverisë së tyre dhe gjithë socialistëve të Shqipërisë. Zi e më Zi. Sali e më Sali. Shto katran e shto bojë në këtë fletore.

Kjo përgjigje sot para se ta lëshosh, edhe për pak javë karrigen e deputetit të Elbasanit, të cilin e ke zënë padrejtësisht dhe ke abuzuar maksimalisht për hesapet tuaja personale është një përgjigje jo për ty por një shpjegim nga ana ime për ata që nuk të njohin apo nuk të dëshifrojnë dot

E vërteta e vjetër që ne të partisë e dimë prej shumë kohësh është që Beni vdes për pak ministër. Aq shumë vdes për pak ministër sa është gati të shfaqet i rilindur nën lëkurën e një personazhi të krijuar për tu dukur si politikan i ri në politikën e vjetër ku ai nuk mungon si politikan i vjetër kulisash dhe tribusha, që nga dita e qeverisë së parë të Fatos Nanos, 20 vjet nga sot.

Ty të vjen vdekje me tepri që të tjetër të bëhen ministra dhe ti jo. Saimir Tahiri, Ilir Beqaj, Blendi Klosi u bë ministër, ti jo. Si mund të ishte ministër i këtij mandati të PS-së kur si udhëheqës politik i qarkut të Elbasanit, more rezultatin më të dobët të PS në 12 qarqe, dhe jo Blendi Klosi që udhëhoqi PS në qarkun e Durrësit dhe mori rezultatin më të mirë në 23 vjet të PS. O strateg i paprovuar i Shqipërisë, si mund të ishte ministër i kësaj partie, dy herë në kohën e Fatosit, bëre dy vrima të mëdha në ujë.

Ti që nga qeveria e Ilirit u shkarkove fluturimthi, si zv. ministër i jashtëm se hape një nga ato gropat e papërgjegjshmërisë tënde lapidare në marrëdhëniet e punës. Ti ministër, e jo Ilir Beqaj që të jep ujë në bisht të lugës kur flitet për programe e reforma. Të mos e vazhdoj krahasimin në leximin e shifrave. Këtu e dimë të gjithë se në ato thellësira ti hahesh me Nard Ndokën kush është më i thellë.

Si mund të ishe ti ministër që kur drejtoje një goxha ministri të pushtetit vendor dhe me demek dot ë bëjë reformën territoriale dhe kartat e identitetit për ato dy punë të shkreta të coi Fatosi i shkretë që të bëri ministër nuk qullose as njërën dhe as tjetrën. Pra të ishe ti e jo Bledi Çuçi, që bëri reformën administrative territoriale një zhvillim historik.

Të mos flasim më pas për Saimir Tahirin, o ti shoku i ngushtë i Saimir, që Saimir jashtë kamerave, i ankoheshe dhe i ankohesh si shok pse s’u bëre t’i ministër ndërsa i ngulje dhe sot prapë, i ngulje thikat e Saliut me një ftohtësi që Saliu të merr të keqen. Ti je mendjemadh aq i pashërueshëm… Politika ka vënd dhe për tullumbace mediatike si puna e Benit. Parlamenti ka vend dhe për gënjeshtarë profesionistë si puna e tij. Qeveritë në këtë vend kanë pasur vend dhe për ministra për të zënë vendin si puna e tij, por Blush PS ka aq shuëm ministra më të zotë se ty për Shqipërinë sesa ti dhe personazhi yt i ri me partizën tënde të re. Që s’të mbeti gjë tjetër vecse të ikësh dhe ta qëllosh nga jashtë me baltën e Saliut këtë parti, pasi u lodhe me pasukses të rrëzosh nga brenda këtë qeveri.

Ben Blushi: Nuk më vjen keq që pashë një kryeministër të degraduar, më vjen keq që pashë një mik të degraduar.Sikur 5 mandate të kisha nuk ua lija asnjë në dorë. Nuk ka rëndësi ku e merr apo si e merr ka rëndësi si e përdor. Asnjë ditë nuk e kam përdorur për të bërë dëm. Sa për Librën, a keni parë kryeministër më banal që konsideron më të rëndësishme një arë me kanabis sesa një bibliotekë. Unë nuk kam vrarë njeri as kam mbyllur sytë kur është vrarë njeri, as kam mbjellë arë me kanabis. Je njeri i degraduar si kryeministër dhe si mik. Më ke një borxh dhe nuk e di a do ma lash njëherë. Të kam kërkuar të më dilje përballë e të votoheshe por ike nga gara dhe këtë borxh do ma lash. Ike nga gara se je frikacak kjo eshte arsyeja që unë ika nga PS. Ti je bërë me të gjithë horrat e Shqipërisë prandaj nuk meriton të jesh miku im. Më dil përballë e mos u bëj si sot e mban fjalime kundër shpinës. Ti Edi e ke këtë, Të vret pas shpine. E dimë të gjithë.

Edi Rama: Asgjë personale, thjesht një informim për ata që nuk e njohin. Për ata të rinj që hyjnë në Libra dhe gjejnë një shkrimtar të ri dhe politikan të lodhur dhe për të tjerë që nga distanca nuk e deshifrojnë dot. Nuk ishte replikë por detyrim ndaj njerëzve dhe detyrim ndaj shokëve tanë ministra, dhe të tjerëve që sa herë futen në gojën e tij duhet të ndihen sikur janë nën nofullën e Saliut. Na tregon politikanin e ri që do të dërrmojë partitë e vjetra. Je një mbeturinë e KPD-së asgjë më shumë se kaq kur vjen e flet këtu pa fakte e shifra. Gënjeshtra. Turp të vijë .

Ben Blushi: Askush nuk do mbahet mend që ke pasur një bodigard që dërgonte për të marrë 3 mijë Euro për një vend pune. Bodigardi jot është arrestuar zonjë. Sepse je injorante totalisht. Është fatkeqësi për të gjithë maturantët e Shqipërisë. Dhe kur të çohesh herë tjetër këtu dhe të flasësh me atë zonjë (Mimoza Hafizin) mati fjalët mirë, sepse ti je një injorante.

Edi Rama: I turresh me një ulërimë prej karrocieri të dehur ndaj ministrës së Arsimit, ulërimë e turpshme nga dikush që i thotë vetes “Liber”. Dhe vjen këtu e akuzon si Saliu! Përsërit të njëjtën akuzë si Saliu! I bën jehonë qytetarit dixhital të Saliut! Dhe e dini për çfarë do mbahen mend kjo ministre? E vërteta është se një mësuese gjimnazi dhe drejtoreshë gjimnazi është ajo që tregoi në historinë e këtyre 25 vjetëve se reforma në arsim mund të bëhet dhe e bëri! Ndërsa zotëria do të mbahet mend si ai që shkurtoi bankat; të tjerat i di vetë! Ti Blush u çuditë nga disa të vërteta shumë të thjeshta që janë vetëm një informim për marrëdhënien tënde me socialistët dhe me punën. Për ne, se është një, se janë dy apo se janë 242 Sali, nuk ka problem. Dhe në vendin tënd do të vija këtu t’i kërkoja falje, për fyerjet që i bëre si karrocier i dehur, se përsa i përket shpifjes, ke kohë që je futur në atë hulli dhe s’del dot.

Ti vetëm ke shpifur. I ke akuzuar të gjithë për çfarë të thotë ty mendja dhe çfarë dëgjon nga qytetari dixhital i Saliut! Këtu ka vetëm një të zezë: Cmira jote që të verbon shikimin dhe të zgjidh gjuhën! Dhe vjen na tregon politikanin e ri që do të dërrmojë partitë e vjetra! Je një mbeturinë kpd-je.

Ben Blushi: Bëni gjyq publik këtu për mua. Asnjë falje s’do t’i kërkoj injorancës që po torturon 100 mijë studentë. Duhet të vijë ajo të kërkojë falje. Po ju tregoj një histori. Në Lushnje takova një zonjë me leucemi. Kishte një djalë maturant ekselent. Ai fëmijë humbi shkollën për 500 mijë lekë të vjetra tarifë që e ka vendosur kjo zonja. Të jëmës nuk i paguani sëmundjen, djalit nuk i paguani 500 mijë lekë të vjetra në shkollë sepse i blen kjo zonja vëth dhe unaza.